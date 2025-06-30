Αναφορές πως απετράπη σχέδιο δολοφονίας του Αλ Σάρα

Ο συριακός στρατός και οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του λιβανέζικου πρακτορείου LBCI και όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

Συγκεκριμένα, ένας πυρήνας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) φαίνεται πως σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Σάρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη Νταράα, στη νότια Συρία στις αρχές Ιουνίου.

Ο επικεφαλής του πυρήνα αυτού, ήταν κάτοικος της περιοχής και συνελήφθη από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας μια ημέρα πριν από την επίσκεψη του προέδρου στην Νταράα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

Νωρίτερα τον Ιούνιο, ένα άλλο λιβανέζικο μέσο ανέφερε ότι ο πρώην ηγέτης των Σύρων ανταρτών επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας, μία τον Μάρτιο και μία άλλη στα τέλη Ιουνίου.

Ο ISIS έχει κατηγορήσει τον Σάρα ότι «γύρισε την πλάτη του στη τζιχάντ» και προσπαθεί να στρατολογήσει απογοητευμένους τζιχαντιστές μαχητές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) στις τάξεις του.

Και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Ουάσινγκτον ανησυχεί για τη ζωή του Σάρα, σημειώνοντας ότι ενώ ο Σύρος πρόεδρος ήταν κάποτε μέλος της Αλ Κάιντα, απ΄ όταν ανέβηκε στην εξουσία, προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στη Δύση.

Σημειώνεται πως το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας διαψεύδει τις αναφορές αυτές στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA.



