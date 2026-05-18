Ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης τουρκικού στολίσκου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ξεκίνησε επιχείρηση κατάληψης του τουρκικού «Στολίσκου της Ελευθερίας» Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Βασικός διοργανωτής του στολίσκου είναι η τουρκική ακτιβιστική οργάνωση IHH.

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό άρχισε λίγο πριν τις 11 το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στολίσκος αποτελείται από 57 πλοιάρια, στα οποία επιβαίνει άγνωστος, μέχρι στιγμής, αριθμός ακτιβιστών. Βασικός διοργανωτής είναι η τουρκική ισλαμιστική ακτιβιστική οργάνωση ΙHH, η οποία είχε διοργανώσει τον στολίσκο του Μαβί Μαρμαρά τον Μάιο του 2010. Ισραηλινές κυβερνητικές πηγές, μιλώντας στα τοπικά μέσα, εκφράζουν την εκτίμηση ότι είναι πιθανόν οι επιβαίνοντες να είναι ένοπλοι και να προβάλουν αντίσταση, λαμβάνοντας υπόψιν την αιματηρή εξέλιξη που είχε ανάλογη επιχείρηση του IDF κατά του στολίσκου του Μαβί Μαρμαρά, με αποτέλεσμα τότε να σκοτωθούν από ισραηλινά πυρά δέκα Τούρκοι ακτιβιστές της οργάνωσης, να τραυματιστούν άλλοι 30, ενώ από πλευράς IDF είχαν τραυματιστεί δέκα Ισραηλινοί κομάντος, εκ των οποίων δύο σοβαρά.



Πάντως, όπως έγινε γνωστό από τις πρώτες εικόνες που μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου από τα πλοιάρια του στολίσκου, σε τουλάχιστον ένα από αυτό απεικονίζονται οι επιβαίνοντες ακτιβιστές να παραδίδονται ειρηνικά στις ισραηλινές δυνάμεις που είχαν ήδη καταλάβει το πλοιάριο.



Ο στολίσκος απέπλευσε την περασμένη Πέμπτη (14/5) από το τουρκικό λιμάνι του Μαρμαρίς, απέναντι από τη Ρόδο, και υπολογίζεται ότι, εάν τελικά ο IDF δεν τον θέσει υπό τον έλεγχό του, τότε τα πλοία του Global Sumud Flotilla θα φτάσουν στις ακτές της Γάζας κατά τις αυριανές βραδινές ώρες.

Σε ένα από τα πλοιάρια υπάρχει κρατητήριο

Όπως τονίζει με ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σε ένα από τα πολεμικά πλοία της επιχείρησης έχει διαμορφωθεί κρατητήριο όπου και θα οδηγηθούν οι επιβαίνοντες που θα συλληφθούν. Στην ίδια ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί ξεκαθαρίζουν για ακόμα μία φορά ότι όποιος διεθνής φορέας θέλει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μπορεί να το πράξει παραδίδοντάς την στο ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ. Νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Βενιαμίν Νετανιάχου με παράγοντες του IDF και των υπηρεσιών ασφαλείας με θέμα τον συντονισμό της επιχείρησης.

Πηγή: Deutsche Welle

