Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν ανταλλαγή αιχμαλώτων τη Δευτέρα, με κάθε πλευρά να απελευθερώνει 150 αιχμαλώτους πολέμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ρώσοι αιχμάλωτοι είχαν απελευθερωθεί στο έδαφος της Λευκορωσίας και θα μεταφέρονταν στη Ρωσία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν διαμεσολαβήσει στην ανταλλαγή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πατρίδα τους επέστρεψαν 189 αιχμάλωτοι πολέμου. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλους εταίρους για την συμβολή τους στην ανταλλαγή.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.