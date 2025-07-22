Ισραηλινά άρματα μάχης εκτόξευσαν οβίδες σε σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένες οικογένειες - 12 νεκροί

Βομβαρδισμός από ισραηλινό άρμα μάχης σκότωσε τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους σε καταυλισμό με σκηνές στον καταυλισμό Σάτι, στη Γάζα, ανακοίνωσαν νωρίς την Τρίτη οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι γιατροί δήλωσαν ότι τα άρματα μάχης που στάθμευαν βόρεια του καταυλισμού Σάτι εκτόξευσαν δύο οβίδες σε σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένες οικογένειες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

