Συγκλονιστική μαρτυρία μητέρας αγνοούμενης από το φεστιβάλ στο Ισραήλ: Τα παιδιά δεν είχαν καταλάβει ότι τους πυροβολούσαν τρομοκράτες Κόσμος 15:47, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μίας μητέρας που η κόρη της βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ και είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης από τη Χαμάς και έκτοτε αγνοείται