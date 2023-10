«Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα» δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού

Ανάμεσα στα πιθανότερα σενάρια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς περιλαμβάνεται και η ισραηλινή χερσαία επίθεση κατά της Γάζας

«Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη στο Fox News.

BREAKING: Israeli military spokesperson tells Fox News 'we are preparing to enter Gaza' — The Spectator Index (@spectatorindex) October 11, 2023

Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πλέον κοπεί σε ολόκληρη τη Γάζα, καθώς έχει σταματήσει να λειτουργεί ο μοναδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, επιβεβαίωσε το υπουργείο Ενέργειας της περιοχής. Ο μοναδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτεί την περιοχή έχει ξεμείνει από καύσιμα λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού ενώ οι προμήθειες νερού και τροφής θα μειωθούν επίσης τις επόμενες ημέρες.



Νωρίτερα, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι στο εργοστάσιο είχαν απομείνει καύσιμα 10 έως 12 ωρών.



Το Ισραήλ διέκοψε τη δική του παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα τη Δευτέρα ως μέρος της απόφασης να τεθεί η περιοχή σε «πλήρη πολιορκία» σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς.



Oρισμένοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα χρησιμοποιούν γεννήτριες, που ωστόσο χρειάζονται καύσιμα για τη λειτουργία τους.

Israeli airstrikes continue in Gaza. This is how we deal with terrorists. pic.twitter.com/ZPw8ujcyNq — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 11, 2023



Aπό πλευράς του, ο αρχηγός του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, ξεκαθάρισε σε έφεδρους αξιωματικούς στη βάση της Νότιας Διοίκησης στη Μπερσέμπα ότι ο στρατός επικεντρώνει τις προσπάθειες του στη στοχοποίηση των αξιωματούχων της Χαμάς.



«Σε όποια περιοχή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέλη της Χαμάς, ηγέτες της Χαμάς, ακόμα κι αν υπάρχουν περιορισμοί, χτυπάμε... με ακρίβεια και μεγάλη ισχύ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χαλέβι.

«Πρέπει να είμαστε δυνατοί. Ξεκίνησε άσχημα για εμάς και θα τελειώσει πολύ άσχημα για την άλλη πλευρά» διεμήνυσε εξάλλου τη Δευτέρα ο Χαλέβι.

BOMBARDED: Israel's aerial campaign has utterly destroyed portions of Gaza ahead of the IDF's expected ground invasion. https://t.co/10tS2O2i4X pic.twitter.com/lYHfYR6uSD — Fox News (@FoxNews) October 11, 2023

Ανάμεσα στα πιθανότερα σενάρια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς περιλαμβάνεται και η ισραηλινή χερσαία επίθεση κατά της Γάζας. Μία τρομακτική προοπτική πολεμικής σύγκρουσης στην καρδιά μίας ακραία πυκνοκατοικημένης πόλης, με ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο από σήραγγες και με την παρουσία ομήρων, στην πλειονότητά τους Ισραηλινών.

Την Δευτέρα, το Ισραήλ διέταξε την άμεση διακοπή πάσης φύσεως τροφοδοσίας της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της «πλήρους πολιορκίας» του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από την Χαμάς.

Η συνέχεια μοιάζει προδιαγεγραμμένη: «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει μεγάλη μεικτή πολεμική επιχείρηση από αέρος, ξηράς, θαλάσσης και Διαστήματος», διαβεβαιώνει μέσω του Twitter (Χ) ο Τζον Σπένσερ, ειδικός του Modern War Institute της αμερικανικής ακαδημίας West Point.

