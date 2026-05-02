Το Ιράν φέρεται να διερευνά την ανάπτυξη δελφινιών εξοπλισμένων με νάρκες για να επιτεθούν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ που έχει περιορίσει σοβαρά τις εξαγωγές πετρελαίου του.

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται η Wall Street Journal και το Fox News το μέτρο των «δελφινιών καμικάζι», που προκαλεί φρίκη, αποτελεί μέρος «ευρύτερων προβληματισμών» για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού, ο οποίος έχει επιβάλει σημαντική οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.

Η πρόταση βγήκε στην επιφάνεια καθώς οι σκληροπυρηνικοί εντός του Ιράν υποστηρίζουν τη στρατιωτική δράση, θεωρώντας τον αποκλεισμό ως πράξη πολέμου και όχι ως διπλωματικό εργαλείο.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αυτό δεν θα αποτελούσε την πρώτη εμπλοκή του Ιράν με θαλάσσια θηλαστικά για αμυντικούς σκοπούς. Το 2000, το Ιράν απέκτησε δελφίνια από ένα πρώην σοβιετικό πρόγραμμα, μαζί με τον εκπαιδευτή τους.

Φέρεται να εκπαιδεύτηκαν για εργασίες όπως η επίθεση με καμάκια ή ακόμη και η διεξαγωγή επιθέσεων τύπου καμικάζι μεταφέροντας νάρκες σε εχθρικά σκάφη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με το πόσο είναι άμεσα εφικτές και αποτελεσματικές τέτοιες πρακτικές, σημειώνοντας τα προηγμένα μέτρα αντιμετώπισης ναρκών που χρησιμοποιεί το Ναυτικό των ΗΠΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τα δικά του εκπαιδευμένα δελφίνια για ανίχνευση και εκκαθάριση.

Πηγή: skai.gr

