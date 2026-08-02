Bloomberg: Η σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ελλάδα αναδεικνύει τους κινδύνους της μάχης με τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Αττική ανέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων στη μάχη κατά των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν την Ευρώπη, αναφέρει σε άρθρο του το πρακτορείο Bloomberg.

Η τραγωδία υπογραμμίζει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν τα εναέρια μέσα στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τόσο την υδροληψία από τη θάλασσα όσο και τις χαμηλές πτήσεις πάνω από τα ενεργά μέτωπα.

«Αυτές οι ημέρες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δοκιμάζουν τις αντοχές της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών, ενώ «το βάρος της μάχης» πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους ανθρώπους που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βοιωτία, επεκτάθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αττική, αναφέρει το Bloomberg. Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 46 εθελοντές από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, με τη συνδρομή περισσότερων από 20 αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Μέχρι την Κυριακή, η πυρκαγιά είχε επεκταθεί βορειοανατολικά και νότια, φτάνοντας σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα Μέγαρα, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο έφτασε έως το Πόρτο Γερμενό, δημοφιλή παραθαλάσσιο οικισμό στον Κορινθιακό Κόλπο.

Έχοντας αποτεφρώσει περίπου 100.000 στρέμματα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα, η οποία κάθε καλοκαίρι βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλα πύρινα μέτωπα, τονίζει το δημοσίευμα. Παράλληλα, στην Κεφαλονιά χρειάστηκε να απομακρυνθούν τουρίστες από ξενοδοχεία, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι πυρκαγιές αυτές αποτελούν το τελευταίο επεισόδιο μιας ιδιαίτερα δύσκολης αντιπυρικής περιόδου στην Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο και επιδεινώθηκε λόγω τεσσάρων διαδοχικών κυμάτων καύσωνα και της παρατεταμένης ξηρασίας. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ μεγάλες πυρκαγιές απείλησαν ακόμη και τις περιοχές του Μπορντό και της Μαδρίτης.

Στη Γαλλία, πάντως, η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση. Οι περισσότερες πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο το Σαββατοκύριακο, ενώ το μέτωπο που αποτέφρωσε περίπου 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή Ζιρόντ παρέμενε την Κυριακή σταθερό, με μόνο ορισμένες εστίες να εξακολουθούν να καίνε. Αντίστοιχα, οι αρχές στην περιοχή Βαρ, στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσαν ότι και εκεί η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

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