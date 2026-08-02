Μεταναστευτικό: Οι θέσεις της Αθήνας στην έκτακτη σύσκεψη των υπουργών της ΕΕ

Με οδηγό την εμπειρία της κρίσης στον Έβρο το 2020 προσέρχεται η Ελλάδα στην έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδο για το μεταναστευτικό, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη.

Στην τηλεδιάσκεψη της 3ης Αυγούστου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο προτάσεων που προβλέπει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και, κυρίως, ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να μπει τέλος στις πολιτικές που λειτουργούν ως «κράχτης» για τα κυκλώματα διακινητών, προβάλλοντας τη δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης σε ευρωπαϊκές χώρες.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, πριν οριστικοποιηθεί η κοινή επιστολή των 22 ηγετών προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προηγήθηκαν εντατικές διαβουλεύσεις, στις οποίες η Αθήνα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, συμβάλλοντας στην άμβλυνση διατυπώσεων που ζητούσαν ακόμη και την απομόνωση τρίτων χωρών, με τις οποίες θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι τα γεγονότα στη Θέουτα αποδεικνύουν πως το μεταναστευτικό παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε, από το 2019 η Ελλάδα εφαρμόζει με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση, εκφράζοντας εμμέσως την ικανοποίησή του ότι οι ελληνικές θέσεις αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό και στην κοινή επιστολή των Ευρωπαίων ηγετών.



Πηγή: skai.gr

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