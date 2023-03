Το Ισραήλ εκτόξευσε νέο κατασκοπευτικό δορυφόρο με προηγμένες δυνατότητες λήψης εικόνων (βίντεο)

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ένα νέο κατασκοπευτικό δορυφόρο που διαθέτει προηγμένες δυνατότητες λήψης εικόνων.

Ο «δορυφόρος παρατήρησης» Ofek-13 τέθηκε σε τροχιά από βάση εκτόξευσης στο κεντρικό Ισραήλ, στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Israeli Ministry of Defense & Aerospace Industry successfully launched tonight the Ofek 13 spy satellite into space from an experimental field in the center of Israel. Ofek 13 is a radar satellite with advanced capabilities of bringing pics in color at any weather. @Doron_Kadosh pic.twitter.com/TxyozMvfvX