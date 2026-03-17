Επικοινωνία του ΥΠΕΞ του Ισραήλ με τον Πατριάρχη Θεόφιλο για το θραύσμα του ιρανικού πυραύλου

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνομίλησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, αφότου ένα θραύσμα ιρανικού πυραύλου χτύπησε την οροφή ενός ελληνορθόδοξου μοναστηριού δίπλα στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σάαρ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ τόνισε στον πατριάρχη ότι το Ιράν σκοπίμως πυροβολεί πολιτικούς στόχους και χτυπά θρησκευτικούς χώρους που ανήκουν σε Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους.

An Iranian missile exploded over Jerusalem’s Old City. Fragments fell on the Church of the Holy Sepulchre compound & near the Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount.



The Iranian regime is targeting the holy sites of Christianity, Islam & Judaism.



Nothing is sacred to this regime. pic.twitter.com/raFSMqU9EZ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 17, 2026

Πηγή: skai.gr

