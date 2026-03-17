Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικοινωνία του ΥΠΕΞ του Ισραήλ με τον Πατριάρχη Θεόφιλο για το θραύσμα του ιρανικού πυραύλου

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ επικοινώνησε με τον πατριάρχη Θεόφιλο, τονίζοντας ότι το Ιράν σκοπίμως πυροβολεί πολιτικούς στόχους και χτυπά θρησκευτικούς χώρους

UPDATE: 11:47
Πανάγιος Τάφος

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνομίλησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, αφότου ένα θραύσμα ιρανικού πυραύλου χτύπησε την οροφή ενός ελληνορθόδοξου μοναστηριού δίπλα στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σάαρ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ τόνισε στον πατριάρχη ότι το Ιράν σκοπίμως πυροβολεί πολιτικούς στόχους και χτυπά θρησκευτικούς χώρους που ανήκουν σε Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark