Ε.Ε: «Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ναυτική συνδρομή στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμεί εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι αυτή η σύγκρουση δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης και όλοι ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις του.

Η Ε.Ε. απορρίπτει το αίτημα Τραμπ για ναυτική συνδρομή στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι δεν θέλει εμπλοκή στον πόλεμο ενώ εξετάζει μέτρα για τις τιμές ενέργειας.



Κατηγορηματικά απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου του στη Μέση Ανατολή, στην πιο ευθεία αντιπαράθεση του «μπλοκ» με τον Αμερικανό πρόεδρο από την κορύφωση της κρίσης της Γροιλανδίας.



«Όχι» απάντησαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία χθες οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. στο αίτημα Τραμπ για αποστολή ναυτικών δυνάμεων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. «Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη συνάντηση των υπουργών, στις Βρυξέλλες. «Κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο. Και φυσικά, όλοι ανησυχούν για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.»



Ενέργεια, ασφάλεια και διπλωματικοί τριγμοί

Παρά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Βερολίνο και Λονδίνο απέρριψαν ευθέως το αίτημα του, ενώ επιφυλάξεις εξέφρασε και η Ρώμη. Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε χθες βέβαιος ότι θα συγκροτηθεί συνασπισμός για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι μίλησε την Κυριακή με τον Γάλλο πρόεδρο και εκτίμησε ότι η Γαλλία «θα βοηθήσει».



Στις Βρυξέλλες, η Κάγια Κάλλας ξεκαθάρισε ότι ενώ η Ευρώπη θεωρεί «επείγουσα προτεραιότητα» την επανεκκίνηση των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ και την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ωστόσο, στη συζήτηση των υπουργών Εξωτερικών δεν υπήρξε «διάθεση» να αλλάξει η φύση της επιχείρησης «Ασπίδες» - που περιορίζεται στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα έναντι των ανταρτών Χούθι της Υεμένης - και να καλύψει την περιοχή των Στενών.



Ουσιαστικά, τα ευρωπαϊκά κράτη απορρίπτουν στρατιωτική εμπλοκή στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, παρότι πλήττονται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Το θέμα θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη, στις Βρυξέλλες.



Επιστολή φον ντερ Λάιεν στους «27»



Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε «πακέτο» άμεσων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εθνικών μηχανισμών έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου στην ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση να μην διαταραχθεί η ενιαία αγορά ή να αυξηθεί η ζήτηση στα ορυκτά καύσιμα.



Σε επιστολή της προς τους ηγέτες των κρατών μελών της Ε.Ε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταυτόχρονα σε τέσσερα μέτωπα, που καθορίζουν την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας: το κόστος παραγωγής, τις χρεώσεις δικτύου, τη φορολογία και το κόστος άνθρακα.



Κεντρική πρόταση αποτελεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε καθαρές πηγές ενέργειας έως το 2030, ώστε να περιοριστούν οι ώρες κατά τις οποίες το φυσικό αέριο καθορίζει τις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: Deutsche Welle

