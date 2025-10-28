Ένα σοκαριστικό βίντεο από μια συγκλονιστική καταδίωξη στο Λος Άντζελες ήρθε στη δημοσιότητα, με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, να γκρεμίζει αναβάτη μηχανής ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε σκοτώσει συνάδελφό του.

Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ η μηχανή έτρεχε έως και με 270χλμ/ώρα και ο αναβάτης της είχε αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του για να φτιάξει ένα σακίδιο που είχε μαζί του.

Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο οδηγός της μηχανής να εκσφενδονιστεί από τη μηχανή και να προσγειωθεί με την πλάτη γλιτώνοντας για ελάχιστα εκατοστά να προσγειωθεί η μηχανή στο κεφάλι του.

🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, το αυτοκίνητο που χτύπησε τη μηχανή οδηγούσε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που - σύμφωνα με την τοπική αστυνομία - πραγματοποιούσε «νόμιμη επέμβαση».

Η καταδίωξη σημειώθηκε τη Δευτέρα και ξεκίνησε αφού οι αρχές ενημερώθηκαν για έναν άνδρα που απειλούσε μια γυναίκα με όπλο. Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βοηθού σερίφη, Άντριου Νούνιεζ, ο οποίος δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Νούνιεζ υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους και μια 2χρονη κόρη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.