Ένα σοκαριστικό βίντεο από μια συγκλονιστική καταδίωξη στο Λος Άντζελες ήρθε στη δημοσιότητα, με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, να γκρεμίζει αναβάτη μηχανής ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε σκοτώσει συνάδελφό του.
Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ η μηχανή έτρεχε έως και με 270χλμ/ώρα και ο αναβάτης της είχε αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του για να φτιάξει ένα σακίδιο που είχε μαζί του.
Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο οδηγός της μηχανής να εκσφενδονιστεί από τη μηχανή και να προσγειωθεί με την πλάτη γλιτώνοντας για ελάχιστα εκατοστά να προσγειωθεί η μηχανή στο κεφάλι του.
🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025
Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, το αυτοκίνητο που χτύπησε τη μηχανή οδηγούσε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που - σύμφωνα με την τοπική αστυνομία - πραγματοποιούσε «νόμιμη επέμβαση».
Η καταδίωξη σημειώθηκε τη Δευτέρα και ξεκίνησε αφού οι αρχές ενημερώθηκαν για έναν άνδρα που απειλούσε μια γυναίκα με όπλο. Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βοηθού σερίφη, Άντριου Νούνιεζ, ο οποίος δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Νούνιεζ υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους και μια 2χρονη κόρη.
