Γερμανία: Όταν συζητούν για τον πόλεμο στα σχολεία

Ακόμα και στα σχολεία θέλει να φέρει τη συζήτηση για έναν πιθανό πόλεμο ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.Ευρύτερες διαστάσεις παίρνει στη Γερμανία η συζήτηση για έναν πιθανό «κίνδυνο πολέμου» σε εύθετο χρόνο, με δεδομένη τη γεωπολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων ετών. Για πρώτη φορά, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ από το κόμμα των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) θέλει να μεταφέρει τη συζήτηση αυτή ακόμα και στα σχολεία, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές.



Μιλώντας την Κυριακή στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Βαυαρός πολιτικός πρότεινε «να ενσωματωθεί το θέμα της πρόληψης κρίσεων στην καθημερινότητα του σχολείου». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; «Η πρότασή μου είναι να θεσπίσουμε σε μία σχολική χρονιά μία διδακτική περίοδο με τη συμμετοχή και μεγαλύτερων μαθητών, στην οποία θα γίνεται συζήτηση για το ποια σενάρια απειλής μπορεί να εκδηλωθούν και πώς μπορεί κανείς να προετοιμαστεί κατάλληλα γι' αυτά» εξηγεί ο ίδιος ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Δηλώνει μάλιστα ότι ήδη από τον Νοέμβριο θα αναλάβει πρωτοβουλία, από κοινού με τους τοπικούς υπουργούς Εσωτερικών των ομόσπονδων κρατιδίων, για να συζητηθεί ευρύτερα η πρόταση αυτή.

Πηγή: Deutsche Welle

«Πανικός», «πολεμοκαπηλεία» ή «κατανόηση»;Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρούν σε υψηλούς τόνους στην πρόταση Ντόμπριντ. «Είναι ξεκάθαρο ότι έτσι εγείρονται φόβοι, θεωρώ απαράδεκτο να προκαλείται πανικός στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους» δηλώνει η αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του Κόμματος της Αριστεράς (Die Linke), Νικόλ Γκόλκε. Κι ακόμα: «Τα σχολεία είναι ένας χώρος για μόρφωση, χειραφέτηση και ειρηνική συνύπαρξη, και όχι για προετοιμασίες πολέμου» λέει η Γερμανίδα βουλευτής στην πλατφόρμα Χ.Για «πολεμοκαπηλεία» κατηγορεί τον Βαυαρό πολιτικό η ξενοφοβική «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). O βουλευτής του κόμματος, Γκότφριντ Κούριο, μιλώντας στο πρακτορείο AFP, υποστηρίζει ότι «σκοπός του υπουργού είναι να εμπεδώσει την έννοια ενός επερχόμενου πολέμου «ως κάτι αυτονόητο ή και αναπόφευκτο».Αντιθέτως, κατανόηση για τις υποδείξεις του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών εκφράζει το Κόμμα των Πρασίνων. «Χαιρετίζουμε την πρόταση να δείξει κανείς στους νέους ανθρώπους στα σχολεία πώς γίνεται η σωστή προετοιμασία για μία κατάσταση κρίσης» δηλώνει ο εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα εσωτερικής πολιτικής, Λέον Έκερτ.Πηγές: dpa, ARD, AFP

