Αύξηση 1,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Απριλίου 2025, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2025 προς τον Απρίλιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.867 πλοία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.866.375 κόρους και παρουσίασε μείωση 0,8% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2025, ενώ μείωση 3,4% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2025 προς τον Απρίλιο 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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