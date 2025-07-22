Την άποψή του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει έτοιμη να διαπραγματευτεί με τον ισχυρό άνδρα της Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος είναι προσκείμενος στη Ρωσία, προκειμένου να αποτρέψει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν από το να δώσει περαιτέρω ώθηση στην μετανάστευση, εξέφρασε στο Politico ο Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ.

«Το γεγονός ότι η Ρωσία αυξάνει την επιρροή της στη Λιβύη είναι ακριβώς η ανησυχία μας και γι' αυτό πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με τη Λιβύη», δήλωσε ο Μπρούνερ σε συνέντευξή του την Παρασκευή στο Politico κατά τη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων υπουργών Εσωτερικών στις Βαυαρικές Άλπεις. «Υπάρχει σίγουρα ο κίνδυνος η Ρωσία... να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες και το ζήτημα της μετανάστευσης στο σύνολό της ως όπλο εναντίον της Ευρώπης. Αυτή η οπλοποίηση λαμβάνει χώρα και φυσικά φοβόμαστε επίσης ότι η Ρωσία σκοπεύει να κάνει το ίδιο με τη Λιβύη».

Τα σχόλια του Μπρούνερ έρχονται λίγες εβδομάδες αφότου ο Χάφταρ τον ταπείνωσε τις Βρυξέλλες εκδιώκοντας τον επίτροπο μετανάστευσης από τη Βεγγάζη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη χώρα με υπουργούς από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα, οι οποίοι επιδιώκουν να περιορίσουν τη ροή μεταναστών που εισέρχονται στις χώρες τους από τη Βόρεια Αφρική.

Λίβυοι αξιωματούχοι κήρυξαν τον Μπρούνερ «ανεπιθύμητο πρόσωπο» επειδή αυτός και τα άλλα μέλη της ευρωπαϊκής διπλωματικής αντιπροσωπείας, φοβούμενοι ότι θα θεωρηθούν ότι νομιμοποιούν μια κυβέρνηση που το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν αναγνωρίζει, αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους υπουργούς του Χαφτάρ, σύμφωνα με το Politico που βασίζεται σε συνομιλίες με αξιωματούχους.

Τα σχόλια του Μπρούνερ υποδηλώνουν ότι η ΕΕ σκοπεύει να επαναλάβει τις συνομιλίες με τον Χαφτάρ, παρά τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με την αντιμετώπιση του ισχυρού άνδρα. Ο πολέμαρχος ελέγχει τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης και διοικεί την ανατολική Λιβύη ως στρατιωτική δικτατορία, ενώ παράλληλα εντείνει τη συνεργασία του με τον Πούτιν.

«Στη Βεγγάζη, δεν γνωρίζαμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι που κάθονταν απέναντί μας», είπε ο Μπρούνερ. «Δεν ήταν απολύτως σαφές η διαδικασία. Και γι' αυτό, τελικά, οι συνομιλίες δεν πραγματοποιήθηκαν. Αλλά είμαστε φυσικά έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτές τις συνομιλίες ανά πάσα στιγμή. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι επειγόντως απαραίτητο», πρόσθεσε ο Μπρούνερ.

«Υπάρχουν ακόμη κανάλια επικοινωνίας σε τεχνικό επίπεδο που λειτουργούν πολύ καλά», είπε για τις συνομιλίες μεταξύ της ΕΕ και αξιωματούχων που εκπροσωπούν τον Χαφτάρ.

Αυξανόμενη ευρωπαϊκή επείγουσα ανάγκη

Η Ευρώπη ενεργεί με αυξανόμενο αίσθημα του επείγοντος, καθώς η Ιταλία και η Ελλάδα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον αυξανόμενο αριθμό αιτούντων άσυλο που φτάνουν με βάρκες από τη Λιβύη. Ενώ οι παράτυπες διελεύσεις στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, οι αφίξεις μέσω της κεντρικής μεσογειακής διαδρομής από τη Βόρεια Αφρική αυξήθηκαν, διατηρώντας τη διαδρομή αυτή την πιο πολυσύχναστη από όλες προς την ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 39% όλων των παράτυπων αφίξεων.

Σε απάντηση στην αύξηση των αιτούντων άσυλο από τη Λιβύη, η ελληνική κυβέρνηση ανέστειλε την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου για τους μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα δια θαλάσσης από τη Βόρεια Αφρική για μια αρχική περίοδο τριών μηνών, μια κίνηση την οποία οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει έντονα.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας της ΕΕ βρίσκονται οι φόβοι ότι ο Πούτιν θα κάνει με τη Λιβύη αυτό που έχει ήδη επιχειρήσει σε μέρη της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή έχει εξαπολύσει αυτό που αξιωματούχοι της ΕΕ λένε, έναν υβριδικό πόλεμο στο μπλοκ που περιλαμβάνει τα όπλα της μετανάστευσης. Οι χώρες της ΕΕ κατηγορούν το Μινσκ και τη Μόσχα ότι διευκολύνουν τις παράτυπες διελεύσεις αιτούντων άσυλο μέσω Πολωνίας και Λιθουανίας, μια τακτική που αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σπέρνοντας πολιτική διχόνοια και ενισχύοντας την υποστήριξη προς τα αντιμεταναστευτικά, συχνά φιλορωσικά κόμματα.

Ο Μπρούνερ δήλωσε ότι οι κίνδυνοι της επιρροής του Πούτιν στη Λιβύη άφησαν στην Ευρώπη ελάχιστες επιλογές από το να διεξάγει συνομιλίες με τον Χαφτάρ και «να θέσει τις επιλογές μας στο τραπέζι όσον αφορά τη μεταναστευτική διπλωματία». Αυτό θα συνεπαγόταν τη σύνδεση των μεταναστευτικών διαπραγματεύσεων με ζητήματα όπως η αναπτυξιακή βοήθεια για τη Λιβύη ή η διευκόλυνση των Λίβυων να αποκτήσουν ευρωπαϊκές βίζες, δήλωσε ο Μπρούνερ.

Την Τρίτη, οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ αναμένεται να εξετάσουν το ζήτημα του πώς θα αντιμετωπιστεί η Λιβύη κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη, στην οποία συμμετέχει ο Μπρούνερ.

Η Λιβύη εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερη ανησυχία για τους ηγέτες της ΕΕ αφού πάνω από 600.000 εκτοπισμένοι διαμένουν στη βορειοαφρικανική χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

