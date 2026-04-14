Ουγγαρία: Αυτά μας δίδαξε η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν (Viktor Orbán), πέρασε τα 16 χρόνια της εξουσίας της Ουγγαρίας καλλιεργώντας σχέσεις με Δυτικούς συντηρητικούς και έγινε «ήρωας της δεξιάς», με δυσανάλογη επιρροή για ηγέτη μιας τόσο μικρής χώρας. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για να ξεπεράσει την αποδοκιμασία στο εσωτερικό για την φαινομενική διαφθορά και την κακή οικονομική διαχείριση, και οι ψηφοφόροι έδειξαν αυτή την εβδομάδα ότι η δημοκρατία είναι ζωντανή και καλά στην Κεντρική Ευρώπη.

Ο Όρμπαν έχασε καθαρά την εκλογική αναμέτρηση από τον Πέτερ Μάγκιαρ (Péter Magyar), με συμμετοχή-ρεκόρ την Κυριακή. Το κόμμα "Tisza", διαθέτει πλέον υπερπλειοψηφία στο κοινοβούλιο και την εντολή να προωθήσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Εκτός από την ανάκαμψη της οικονομίας, η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η απομάκρυνση της ανελεύθερης επιρροής από τους θεσμούς της χώρας, χωρίς τη χρήση των ίδιων ανελεύθερων μεθόδων του Όρμπαν.

Οι δημοκρατικοί κανόνες έχουν διαβρωθεί δραματικά στην Ουγγαρία. Η ελευθερία του Τύπου δέχθηκε επιθέσεις, το κράτος δικαίου υπονομεύτηκε και το κόμμα "Fidesz" του Όρμπαν είχε «γείρει» το εκλογικό πεδίο μέσω ακραίας εκλογικής χειραγώγησης.

Ωστόσο, ο βασικός λόγος της πτώσης του Όρμπαν ήταν η εκτεταμένη διαφθορά. Έχτισε αυτό που ο Ούγγρος κοινωνιολόγος Μπάλιντ Μάγκιαρ (Bálint Magyar) αποκάλεσε «κράτος-μαφία», το οποίο διοχέτευε ευρωπαϊκά κονδύλια σε πιστούς του καθεστώτος. Η Transparency International έχει κατατάξει την Ουγγαρία ως την πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια.

Καθώς ο γαμπρός και ο παιδικός φίλος του Όρμπαν πλούτιζαν, η οικονομία της Ουγγαρίας αυξήθηκε μόλις κατά 0,4% πέρυσι. Η χώρα κατέλαβε την τελευταία θέση στην Ε.Ε. ως προς τον πλούτο των νοικοκυριών. Αντιμετωπίζει έλλειψη γιατρών και έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο στην Ε.Ε., προβλέψιμα αποτελέσματα όταν τα δημόσια χρήματα καταλήγουν σε «ημετέρους» αντί για τα νοσοκομεία.

Ορισμένοι Αμερικανοί συντηρητικοί έλκονταν από τον κοινωνικό συντηρητισμό και την οικογενειακή πολιτική του Όρμπαν. Σύμφωνα με έναν δείκτη, η κυβέρνηση διέθετε το 5% του ΑΕΠ για στήριξη των οικογενειών, αλλά η χώρα εξακολουθεί να έχει γεννητικότητα κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης.

Ο Μάγκιαρ έκανε εκστρατεία κατά της διαφθοράς, παρά κατά συγκεκριμένων πολιτικών. Ο νεαρός συντηρητικός δικηγόρος ήταν για χρόνια εσωτερικός άνθρωπος του Fidesz και κατείχε υψηλές θέσεις σε κρατικούς θεσμούς πριν αποχωρήσει από το κόμμα το 2024. Υποσχέθηκε όχι επιστροφή σε φιλελεύθερες αξίες, αλλά αποκατάσταση καθαρής διακυβέρνησης, λειτουργικών δημόσιων υπηρεσιών και ευκαιριών για όλους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μάγκιαρ δεσμεύτηκε να διατηρήσει τον φράχτη στα σύνορα του Όρμπαν, αντιτάχθηκε έντονα στις ποσοστώσεις μεταναστών της Ε.Ε., κράτησε σιωπή για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και είπε σχεδόν... τίποτα για την Ουκρανία. Το μήνυμα κατά της διαφθοράς σχεδιάστηκε για να φτάσει βαθιά στη βάση του Fidesz στην επαρχία.

Η εκστρατεία του κατά της διαφθοράς τον έφερε αναπόφευκτα και σε αντιπαράθεση με το Κρεμλίνο. Ο Όρμπαν διατηρούσε για χρόνια φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και είχε θέσει την αντίθεση προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της καμπάνιας του.

Ο Μάγκιαρ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιδιώξει καλές σχέσεις με τις Βρυξέλλες προς το παρόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατά αυτή τη στιγμή περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια - δηλαδή το 10% της οικονομίας της χώρας - λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Αναμένεται ότι η Ουγγαρία θα άρει το βέτο της στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία.

Τα υποστηρικτικά σχόλια από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και μια προεκλογική συγκέντρωση με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς (JD Vance) αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Όπως οι Αμερικανοί δεν θέλουν να τους λένε ξένοι τι να ψηφίσουν, έτσι και οι Ούγγροι.

Πηγή: skai.gr

