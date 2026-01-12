Ισραήλ: Ξεκινά διαδικασία ιδιωτικοποίησης δύο κορυφαίων αμυντικών εταιρειών

Το Ισραήλ σχεδιάζει να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του έτους την πολυαναμενόμενη ιδιωτικοποίηση δύο εκ των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών του, δήλωσε τη Δευτέρα ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο Ρόι Καχλόν, διευθυντής της Αρχής Κυβερνητικών Εταιρειών, δήλωσε ότι τα ζητήματα με τα συνδικάτα και τις ρυθμιστικές αρχές αναμένεται να επιλυθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO) των Israel Aerospace Industries (IAI) και Rafael Advanced Defense Systems στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η ιδιωτικοποίηση αμυντικών βιομηχανιών συζητείται, κατά περιόδους, εδώ και 20 χρόνια, όμως τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα -ενισχυμένα από τον διετή πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα- έχουν ενισχύσει το επιχείρημα να προχωρήσουν τώρα οι διαδικασίες.

«Τα ποσοστά θα πωληθούν σε μικρές “δόσεις”»

Η κυβέρνηση σχεδιάζει αρχικά την πώληση ποσοστού 25%-30% κάθε εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ, σε μικρές «δόσεις» φέτος και το επόμενο έτος, ώστε να μην «πνίξει» την αγορά και να κρατήσει προς το παρόν τον έλεγχό τους διατηρώντας πλειοψηφικό πακέτο και στις δύο εταιρείες.

«Αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την αποτίμησή τους κατά την πώληση, πρέπει να γίνει σταδιακά», σημείωσε ο Καχλόν μιλώντας στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες και το υπουργείο Άμυνας συμφωνούν σε αυτό.

Η IAI, που κατασκευάζει συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, αποτιμάται περίπου στα 20 δισ. δολάρια. Η Rafael, που κατασκευάζει το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome καθώς και το νέο αντιπυραυλικό λέιζερ Iron Beam, αποτιμάται περίπου στα 10 δισ. δολάρια.

«Έχουμε τώρα μια ευκαιρία… λόγω της υψηλής αξίας και των δύο εταιρειών», πρόσθεσε ο Καχλόν.

Ο επικεφαλής του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, Γιάλι Ρόθενμπεργκ, είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση της IAI παίρνουν μορφή, αφού η υπουργική επιτροπή ενέκρινε σχέδιο πώλησης έως και του 49% της εταιρείας μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Ο Καχλόν τόνισε ότι και η Rafael έχει ξεκινήσει επίσης προετοιμασίες για τη διενέργεια αρχικής δημόσιας προσφοράς, επικαλούμενος συζητήσεις με στελέχη της εταιρείας και την επιθυμία της να μη δώσει οποιοδήποτε πλεονέκτημα σε ανταγωνιστές.

Εκπρόσωπος της Rafael αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο διευθύνων σύμβουλος της IAI, Μποάζ Λεβί, δήλωσε στο Reuters ότι η IPO είναι κρίσιμη για τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας. «Πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία, γιατί (η IAI) πρέπει να αναπτυχθεί».

Η ιδιωτικοποίηση θα απαλλάξει επίσης τις εταιρείες από τη γραφειοκρατία που μπορεί να δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων, δήλωσε ο Καχλόν, φέρνοντας ως παράδειγμα την επιτυχία της Israel Military Industries μετά την εξαγορά της από την Elbit το 2018. Η αποτίμηση της IMI είναι σήμερα τετραπλάσια του τιμήματος αγοράς των 1,8 δισ. σέκελ (571 εκατ. δολάρια), πρόσθεσε.

Το λιμάνι του Ασντόντ θα μπορούσε επίσης να ιδιωτικοποιηθεί την επόμενη χρονιά, πρόσθεσε ο Καχλόν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



