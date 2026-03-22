Το Ισραήλ προειδοποιεί το Λονδίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι επιθέσεις του Ιράν στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία αποκάλυψαν τις βαλλιστικές ικανότητες της Τεχεράνης, η οποία είναι σε θέση να πλήξει στόχους σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων από τη βάση.

Η χιλιομετρική απόσταση από την Τεχεράνη έως τη βάση καλύπτει ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο, επισημαίνεται σε εκτενή ρεπορτάζ των βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προειδοποιούν ότι το ιρανικό καθεστώς αποτελεί παγκόσμια απειλή, διαθέτοντας πυραύλους με εμβέλεια για πλήγματα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο.

Η χιλιομετρική απόσταση της Τεχεράνης από την κοινή βάση Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών του Ντιέγκο Γκαρσία είναι στο εύρος των 4.000 χιλιομέτρων. Σήμερα, δεν υπάρχει βρετανικό μέσο ενημέρωσης που να μην φιλοξενεί στο άρθρο του διάγραμμα που δείχνει ότι αυτή η χιλιομετρική απόσταση καλύπτει πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο.



Σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ έκανε τις δικές του προειδοποιήσεις. Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν ότι «το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς αποτελεί παγκόσμια απειλή, τώρα με πυραύλους που μπορούν να πλήξουν το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο».



Παράλληλα, ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για την Τεχεράνη, Ντάνι Σιτρίνοβιτς, δήλωσε στους Sunday Times ότι «οι Ιρανοί περιόριζαν τον εαυτό τους σε πυραύλους εμβέλειας 2.000 χιλιομέτρων όχι λόγω τεχνολογικών περιορισμών, αλλά λόγω της πολιτικής του Χομεϊνί να είναι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι σχετίζεται με τη βαλλιστική δυνατότητα του Ιράν».



Είναι όντως η πρώτη φορά που το Ιράν στοχεύει μια τοποθεσία σε εμβέλεια 4.000 χιλιομέτρων. Σύμφωνα, κυρίως, με αμερικανικές πληροφορίες, η επίθεση στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία, στα νησιά Τσάγκος, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή πρωί και οι βαλλιστικοί πύραυλοι δεν βρήκαν στόχο, με τον έναν να αποτυγχάνει την ώρα της πτήσης και τον άλλο να αναχαιτίζεται από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Ήπιες οι αντιδράσεις της βρετανικής πλευράς

Η βρετανική κυβέρνηση κρατά ήπιο τόνο. Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, αν και καταδίκασε τις «απερίσκεπτες απειλές του Ιράν», ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει σε μια ευρύτερη εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, αλλά θα συνεχίσει την αμυντική της στήριξη.



Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αναγνωρίζει τις «κλιμακούμενες απειλές του Ιράν στη διεθνή ναυτιλία, όσο και τις απειλές προς τους εταίρους μας στον Κόλπο». Οι απειλές όμως έγιναν κάπως πιο προσωπικές αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, να προειδοποιεί ανοιχτά ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου θέτει «βρετανικές ζωές σε κίνδυνο».



Μάλιστα, αν και οι επιθέσεις στη βρετανικοαμερικανική βάση έγιναν γνωστές μόλις χθες, χρονικά πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, μετά τις ανακοινώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης Στάρμερ ότι δίνουν το «πράσινο» φως στις αμερικανικές δυνάμεις να αξιοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις.



Πάντως, χθες, Σάββατο, μεταξύ των τηλεφωνικών επικοινωνιών του Στάρμερ ήταν και ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έλαβε διαβεβαίωση από τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η βάση στο Ακρωτήρι από αμερικανικές δυνάμεις.

Πλήττεται στο εσωτερικό ο Στάρμερ

Την ίδια ώρα, ο Στάρμερ κατηγορείται στο εσωτερικό για συγκάλυψη της αλήθειας. Η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, Κέιμι Μπέιντενοκ, και ο Νάιτζερ Φάρατζ τον κατηγόρησαν ανοιχτά ότι «αν δεν είχε γίνει γνωστό από τα μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος και η κυβέρνησή του δεν θα είχαν κάνει γνωστή την επίθεση στον βρετανικό λαό».



Αυτή την εβδομάδα, αναμένεται ο Βρετανός πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει έκτακτη συνάντηση, γνωστή και ως Cobra meeting, ώστε να βρει τρόπο να μετριάσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο κόστος ζωής των Βρετανών πολιτών.

Πηγή: Deutsche Welle

