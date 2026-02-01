Ισραήλ: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα να εγκαταλείψουν τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου

Το Ισραήλ αποφάσισε σήμερα να τερματίσει τις δραστηριότητες της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Λωρίδα της Γάζας ως τις 28 Φεβρουαρίου λόγω της άρνησής της να παράσχει τον κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων της.

Το υπουργείο Διασποράς, υπεύθυνο για την καταχώριση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ανακοίνωσε ότι θα «τερματίσει τις δραστηριότητες» των MSF στον παλαιστινιακό θύλακα επειδή δεν παρείχαν αυτόν τον κατάλογο, μια υποχρέωση «που ισχύει για όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή».

Η μη κυβερνητική οργάνωση θα πρέπει να παύσει τις επιχειρήσεις της και να εγκαταλείψει τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

