Σεισμός μεγέθους σχεδόν 5 βαθμών προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 120 άλλων στο βορειοανατολικό Ιράν, μετέδωσε επίσημο μέσο ενημέρωσης.

🚨🇮🇷RESCUE TEAMS DEPLOYED AFTER EARTHQUAKE IN IRAN



Following the magnitude 4.9 earthquake that struck Kashmar county, Razavi Khorasan province, the Iranian Red Crescent Society rapidly deployed teams to help.



They sent 5 teams, including sniffer dogs, to support the Helal House… https://t.co/EkilpZhTIu pic.twitter.com/crTwXq06nu June 18, 2024

Ο σεισμός μεγέθους σχεδόν 5 βαθμών σημειώθηκε στις 13.24 τοπική ώρα (12.54 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Κασμάρ, στο βορειοανατολικό Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 120, ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο τοπικός κυβερνήτης Χοτζατολάχ Σαριατμανταρί.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε από την πλευρά του το μέγεθος του σεισμού στους 4,9 βαθμούς, διευκρινίζοντας ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χλμ.

Ο σεισμός προκάλεσε κυρίως ζημιές σε ετοιμόρροπα κτίρια σε αστικές και αγροτικές περιοχές, πρόσθεσε ο Σαριατμανταρί.

Το Ιράν βρίσκεται σε σημείο όπου συναντώνται αρκετές τεκτονικές πλάκες και γνωρίζει ισχυρή σεισμική δραστηριότητα.

Στις αρχές του 2023, σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 800 σε ορεινή περιοχή του βορειοδυτικού Ιράν, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Στα τέλη του 2003, σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών έπληξε την πόλη Μπαμ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, αφήνοντας πίσω του 31.000 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

