Ένα μεγάλο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών από την Αφρική, οι οποίες εκδίδονταν δια της βίας στις πιο λαμπερές γειτονιές του Ντουμπάι, ξεσκεπάστηκε μετά από μυστική έρευνα του BBC.

Ο αρχηγός του κυκλώματος, Τσάρλες Μουεσίγκβα (Charles Mwesigwa), ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, δήλωσε στον δημοσιογράφο - «πελάτη» του BBC ότι θα μπορούσε να του βρει γυναίκες για «σεξ πάρτι» (τα περιβόητα Porta Potty Parties), με τιμή εκκίνησης 1.000 δολάρια (740 λίρες).

Μάλιστα, ο σωματέμπορας του υποσχέθηκε ότι πολλές μπορούν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» από αυτά που θέλουν οι πελάτες τους.

«Τα κορίτσια θα είναι χαρούμενα να ξεκινήσουν με 1000 δολάρια. Μετά, όσο πιο τρελά πράγματα θες, τόσο θα ανεβαίνει η τιμή» φαίνεται σε βίντεο να εξηγεί ο Μουεσίγκβα.

Φήμες για άγρια πάρτι σεξ στα ΗΑΕ, με τη συμμετοχή influencers που διψούν για χρήματα και χρηματοδοτούν κρυφά τον τρόπο ζωής τους ικανοποιώντας τα πιο υπερβολικά σεξουαλικά γούστα, κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Η έρευνα του BBC όμως δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο σκοτεινή.

Νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα δήλωσαν στο μέσο ότι παγιδεύτηκαν στο trafficking και εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλική εργασία από τον Μουεσίγκβα . Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίστευαν ότι ταξίδευαν στα ΗΑΕ για να εργαστούν σε μέρη όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Μία από αυτές, η «Mia», της οποίας το όνομα αλλάχτηκε για να προστατευτεί η ιδιωτικότητά της – αποκάλυψε στο BBC ότι τουλάχιστον ένας από τους πελάτες του Mwesigwa, ζητούσε τακτικά να αφοδεύει πάνω στις γυναίκες.

Σύμφωνα με τη «Μία» οι πελάτες ήταν κυρίως λευκοί Ευρωπαίοι , ανάμεσά τους άντρες με ακραία φετίχ.

«Ένας πελάτης κάνει κακά σε κορίτσια και μετά τους λέει να τα φάνε», εξήγησε ήσυχα.

Μια άλλη γυναίκα, η «Λέξι» που εξαπατήθηκε από ένα διαφορετικό δίκτυο, επανέλαβε την ιστορία της « Μία», λέγοντας ότι τα αιτήματα για Porta Potty Parties «ήταν συχνά»

«Υπήρχε ένας πελάτης που είπε: "Σου πληρώνουμε 15.000 Ντίρχαμ Αραβικών Εμιράτων (4.084 δολάρια) για να σε βιάσουμε ομαδικά, να σε ουρήσουμε στο πρόσωπο και να σε χτυπήσουμε. Προσθέτουμε και 5.000 Ντίρχαμ(1.361 δολάρια) αν σε καταγράψουμε σε βίντεο να τρως κόπρανα».

«Κάθε φορά που έλεγα ότι δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, φαινόταν να τους ενδιαφέρει περισσότερο. Θέλουν κάποιον που θα κλαίει, θα ουρλιάζει και θα τρέχει. Και αυτός ο κάποιος [στα μάτια τους] θα έπρεπε να είναι μαύρος» είπε χαρακτηριστικά.

Η «Λέξι» προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια από τους μόνους ανθρώπους που πίστευε ότι μπορούσαν να παρέμβουν - την αστυνομία. Αλλά οι αστυνομικοί του Ντουμπάι της απάντησαν: «Εσείς οι Αφρικανοί δημιουργείτε προβλήματα ο ένας στον άλλον. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Και μου έκλειναν το τηλέφωνο».

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμα ότι τουλάχιστον δύο από τα «κορίτσια» του Μουεσίγκβα πέθαναν, πέφτοντας από πολυώροφα διαμερίσματα.

Παρόλο που οι θάνατοί τους θεωρήθηκαν αυτοκτονίες, οι φίλοι και η οικογένειά τους πιστεύουν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω το θέμα.

Μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, ο Μουεσίγκβα - γνωστός στην «πιάτσα» ως Abbey - αρνείται τους ισχυρισμούς.

Λέει ότι βοηθά γυναίκες να βρουν στέγη μέσω ιδιοκτητών σπιτιών και ότι οι γυναίκες του είναι «ανοιχτόμυαλες» και «τον ακολουθούν στα πάρτι» λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι.

