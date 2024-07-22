Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα Δευτέρα τους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να απομακρυνθούν από ανατολικά τμήματα της πόλης Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, διευκρινίζοντας ότι προετοιμάζεται να "επιχειρήσει δραστικά" κατά νέας ρίψης ρουκετών και δραστηριότητας μαχητών από την περιοχή, η οποία είχε οριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη.

Για να επιτραπεί αυτό, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι προσαρμόζει τα σύνορα ανθρωπιστικής ζώνης προκειμένου να κρατήσει τον άμαχο πληθυσμό μακριά από περιοχές μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

