Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή για εκκένωση μέρους της Χαν Γιουνίς μετά από νέες ρίψεις ρουκετών

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι προσαρμόζει τα σύνορα ανθρωπιστικής ζώνης προκειμένου να κρατήσει τον άμαχο πληθυσμό μακριά από περιοχές μάχης

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή για εκκένωση μέρους της Χαν Γιουνίς έπειτα από νέες ρίψεις ρουκετών

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα Δευτέρα τους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να απομακρυνθούν από ανατολικά τμήματα της πόλης Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, διευκρινίζοντας ότι προετοιμάζεται να "επιχειρήσει δραστικά" κατά νέας ρίψης ρουκετών και δραστηριότητας μαχητών από την περιοχή, η οποία είχε οριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη.

Για να επιτραπεί αυτό, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι προσαρμόζει τα σύνορα ανθρωπιστικής ζώνης προκειμένου να κρατήσει τον άμαχο πληθυσμό μακριά από περιοχές μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark