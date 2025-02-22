Γερμανία: Το μίσος για τους Εβραίους το κίνητρο του δράστη της επίθεσης στο Βερολίνο

Το «μίσος για τους Εβραίους» ήταν, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το κίνητρο του 19χρονου Σύρου ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 30χρονου άνδρα στο Μνημείο για το Ολοκαύτωμα, στο κέντρο του Βερολίνου.

Ο Γουασίμ Μ. έφθασε στη Γερμανία μέσω Σερβίας πριν από δύο χρόνια ως ασυνόδευτος ανήλικος και κατά την ακρόασή του ισχυρίστηκε ότι τον είχε συλλάβει και βασανίσει το καθεστώς Άσαντ. Πριν από λίγους μήνες έλαβε και επισήμως καθεστώς προστασίας.

Χθες το απόγευμα βρέθηκε στο Μνημείο για το Ολοκαύτωμα προκειμένου «να σκοτώσει ανθρώπους, ει δυνατόν Εβραίους» και επιτέθηκε σε έναν Ισπανό τουρίστα, επιχειρώντας μάλιστα να του κόψει από πίσω τον λαιμό. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε ωστόσο γρήγορα στο νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε επέμβαση και νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη τρεις ώρες μετά, με αίμα στα χέρια του. Στο σακίδιό του βρέθηκαν δύο μαχαίρια, το Κοράνι και ένα χαλί για προσευχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

