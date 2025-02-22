Η Ιερά Σύνοδος της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας ανακοινώνει ότι το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κυρού Αναστασίου, θα τελεστεί το Σάββατο, 1η Μαρτίου 2025, στον Καθεδρικό Ναό «Η Ανάσταση του Χριστού» στα Τίρανα, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία.



Εν συνεχεία, θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.

Πηγή: skai.gr

"Παρακαλούνται όλοι να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπητού Πατέρα και Ποιμενάρχη μας και να ενώσουμε μαζί μας τις προσευχές μας, για την ανάπαυση της ψυχής του" τονίζεται στην ανακοίνωση.

