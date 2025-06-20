Μία ημέρα μετά τις προειδοποιήσεις του, ότι μία ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση κατά του πυρηνικού σταθμού του Ιράν στην πόλη Μπουσέρ, μπορεί να προκαλέσει «πυρηνική καταστροφή τύπου Τσερνόμπιλ», ο επικεφαλής της εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Αλεξέι Λίκατσεφ, εμφανίστηκε σήμερα καθησυχαστικός.

Ο επικεφαλής της Rosatom δήλωσε σήμερα ότι «Ρώσοι ειδικοί εξακολουθούν να εργάζονται στον ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ» και ότι η κατάσταση εκεί «είναι φυσιολογική και υπό έλεγχο».

Το Μπουσέρ είναι ο μόνος πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν και έχει κατασκευαστεί από την Ρωσία.Σε αυτόν χρησιμοποιείται ρωσικό πυρηνικό καύσιμο. Η Ρωσία παίρνει πίσω το εξαντλημένο καύσιμο για να περιορίσει τον κίνδυνο διασποράς των πυρηνικών.

Ερωτηθείς σήμερα για την κατάσταση στο Μπουσέρ, ο Λίκατσεφ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι εντελώς υπό έλεγχο, όλα είναι φυσιολογικά. Η νύχτα πέρασε στη συνήθη αγχώδη, αλλά διαχειρίσιμη ατμόσφαιρα».

Ο επικεφαλής της Rosatom πρόσθεσε ακόμα: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε κατάσταση προ-κινητοποίησης» και σημείωσε πως ελπίζει ότι οι προειδοποιήσεις της Ρωσίας προς το Ισραήλ να μην επιτεθεί στον σταθμό, «ελήφθησαν» από την ισραηλινή ηγεσία.

Το σχόλιο για την «προ-κινητοποίηση» δείχνει να αναφέρεται στην πιθανότητα απομάκρυνσης του προσωπικού στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εχθές, Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Ισραήλ έπληξε το Μπουσέρ, αλλά λίγο αργότερα άλλος αξιωματούχος αποκάλεσε εσφαλμένη την ανακοίνωση και δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση «ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει» ότι ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στις ακτές του Κόλπου έχει χτυπηθεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία έχει έως και 600 μέλη προσωπικού στο Μπουσέρ, μεταξύ των οποίων 250 μόνιμους εργαζόμενους και άλλους με προσωρινή ανάθεση. Επίσης δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί απέναντι στη Ρωσία για την ασφάλειά τους.

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, έχει εξάλλου προειδοποιήσει έντονα κατά μιας στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ.



