Κρεμλίνο: Η δέσμευση φον ντερ Λάιεν για ευρωπαϊκή αμυντική ένωση, δείχνει συγκρουσιακό κλίμα στην Ευρώπη 

Επίθεση στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξαπέλυσε άμεσα το Κρεμλίνο, μετά τις δηλώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περί ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης, στην ψηφοφορία για την επανεκλογή της στην προεδρία της Επιτροπής.



«Σχετικά με τη δέσμευση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αμυντική ένωση, δείχνει το κλίμα στην Ευρώπη, που είναι η στρατικοποίηση και η σύγκρουση» τονίζει η Μόσχα.



«Η παρουσία πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα αποτελεί απειλή για τη Ρωσία, δεδομένης της εμπλοκής της Συμμαχίας στην ουκρανική σύγκρουση» αναφέρεται ακόμα.

Όπως τόνισε νωρίτερα η Γερμανίδα πολιτικός, «θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ασφάλεια και την άμυνα. Η Ρωσία επιτίθεται ακόμα στην Ουκρανία. Θέλουν να κάνουν τον επόμενο χειμώνα ακόμα πιο δύσκολο. Βασίζεται στο ότι η ΕΕ θα ‘’μαλακώσει’’ και ορισμένοι ακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Πριν λίγες μέρες έναν Ευρωπαίος πρωθυπουργός πήγε στην Μόσχα. Αυτή η αποστολή “ειρήνης” είναι αποστολή κατευνασμού».



«Κύριες και κύριοι ευρωβουλευτές θα πρέπει να προσφέρουν στην Ουκρανία όσα χρειάζεται ώστε να αντισταθεί και να κερδίσει. Αυτό συνεπάγεται με πολλές επιλογές για το μέλλον. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε κίνδυνο η ελευθερία μας. Είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε όλα τα απαραίτητα να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι καθήκον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή να δημιουργήσουμε για ευρωπαϊκή αμυντική ένωση. Ξέρω ότι κάποιοι δεν ικανοποιούνται από την ιδέα, αλλά αυτό που θα πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε άβολα είναι οι απειλές στην άμυνά μας» επισήμανε. «Το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ο πυλώνας της συλλογικής μας άμυνας» διευκρίνισε.

