Μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πιθανόν προκλήθηκε από «εγκληματική» ενέργεια, κόστισε τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη τη ζωή σε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά και ένας έφηβος, σε κτίριο κατοικιών σε δημοφιλή συνοικία της Νίκαιας, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

#FRANCE – Fire in a residential building in #Nice, southern sector, on Wednesday night killed 7 people, injured 40 injured.



A total of 25 fire engines and 72 firefighters were involved in battling the fires in the 7th floor of a building in Rue de la Santoline, Moulins district. pic.twitter.com/B6Vqcvmc4c July 18, 2024

Η πυρκαγιά κατέστρεψε τον έβδομο και τελευταίο όροφο του κτιρίου στη συνοικία Μουλέν, στο δυτικό τμήμα της Νίκαιας.

Παρά το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής – 25 οχήματα και 72 πυροσβέστες--, «δυστυχώς επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά αυτή».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Νίκαιας Νταμιέν Μαρτινελί, η πυροσβεστική εκλήθη στις 02: 28 (τοπική ώρα, 03:28 ώρα Ελλάδας) και έφτασε στο σημείο λιγότερα από δέκα λεπτά αργότερα.

«Η άμεση αντίδραση των πυροσβεστών αναμφισβήτητα βοήθησε να αποτραπεί να υπάρξουν πολλά επιπλέον θύματα. Η αστυνομία θα ρίξει φως στις συνθήκες αυτού του φοβερού δράματος», διαβεβαίωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν στο Χ.

Εξάλλου ένας 47χρονος άνδρας, που πήδηξε από το παράθυρο έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ υπάρχουν και δύο ακόμη τραυματίες, η κατάσταση της υγείας των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε 33 διασώσεις ενοίκων του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον Ιγκ Μουτού νομάρχη του Αλπ- Μαριτίμ, το διαμέρισμα του έβδομου ορόφου που καταστράφηκε από την πυρκαγιά ζούσε «μια οικογένεια που φαίνεται να είχε καταγωγή από τα νησιά Κομόρες». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι στο διαμέρισμα βρίσκονταν «10 άνθρωποι».

Από την πλευρά του ο Μαρτινελί δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές εκτιμούν πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια, ενώ πρόσθεσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι τρία παιδιά και ένας έφηβος.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας 5, 7 και 10 ετών, ενώ ο έφηβος, ηλικίας 17 ετών, πέθανε αφού πήδηξε από το παράθυρο για να γλιτώσει από τη φωτιά.

«Με βάση τα πρώτα στοιχεία ξεκίνησα έρευνα για σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιάς που προκάλεσε θανάτους», δήλωσε ο Μαρτινελί χωρίς να διευκρινίσει ποια στοιχεία τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.