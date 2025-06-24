Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Η ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη από τη Μπερ Σεβά

Η ανταπόκριση του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ

Ισραήλ: O απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο απεσταλμένος στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης μετέδωσε τη συμφωνία της ισραηλινής κυβέρνησης στην πρόταση εκεχειρίας του προέδρου Τραμπ. Ωστόσο, από ιρανική επίθεση νωρίτερα το πρωί στην πόλη Μπερ Σεβά σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι συμφώνησε με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν να μην παραβιάσει την εκεχειρία.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark