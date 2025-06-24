Ισραήλ: O απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο απεσταλμένος στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης μετέδωσε τη συμφωνία της ισραηλινής κυβέρνησης στην πρόταση εκεχειρίας του προέδρου Τραμπ. Ωστόσο, από ιρανική επίθεση νωρίτερα το πρωί στην πόλη Μπερ Σεβά σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι συμφώνησε με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν να μην παραβιάσει την εκεχειρία.

Πηγή: skai.gr

