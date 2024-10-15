Ο Νιλ Γιανγκ (Neil Young) εξέφρασε την υποστήριξή του στην Καμάλα Χάρις, υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ, με νέα ανάρτηση στο blog του Neil Young Archives.

Ο θρυλικός Καναδός ροκ σταρ - ο οποίος έγινε Αμερικανός πολίτης, ώστε να μπορέσει να ψηφίσει επίσημα κατά του Τραμπ, τον οποίο μάλιστα έχει μηνύσει για παράνομη χρήση της μουσικής του - τόνισε τους λόγους για τους οποίους «αγαπά» την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

«Είναι ειλικρινής, χωρίς περιστροφές αφηγήτρια της αλήθειας που έχει εμπειρία στον Λευκό Οίκο, χωρίς αμφισημίες ή υπεκφυγές, που πηγαίνει κατευθείαν στο θέμα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Neil Young endorses Kamala Harris for President: “She is an honest, forthright truth teller” https://t.co/VdcegTv401 — NME (@NME) October 12, 2024

Ο Νιλ Γιανγκ συνέχισε περιγράφοντας την υποψήφια των Δημοκρατικών ως «καθαρό μυαλό, αρκετά νέα για να κρατήσει το αξίωμα για μερικές λαμπρές μελλοντικές θητείες» και «καλό άτομο που δεν φοβάται να αντιμετωπίσει εγκληματίες και να τηρήσει το δίκαιο των ΗΠΑ».

«Είναι η υποψήφια μου για το μέλλον αυτής της μεγάλης χώρας. Η Κάμαλα Χάρις θα εναντιωθεί στην τάξη των δισεκατομμυριούχων και θα τους αναγκάσει να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιο των φόρων που τους αναλογούν. Δεν θα τους χρωστάει χάρη. Είναι μια ευγενική, συνετή Αμερικανίδα. Ψηφίστε για ένα όμορφο μέλλον για την οικογένειά σας» αναφέρει.

Neil Young Endorses Kamala Harris For President: ‘Cast Your Vote For a Beautiful Future For Your Family’ https://t.co/UMZLhD0dIV — billboard (@billboard) October 14, 2024

Η υποστήριξη του Καναδού τραγουδιστή και τραγουδοποιού που απέκτησε αμερικανική υπηκοότητα το 2020 στη Χάρις δεν προκαλεί έκπληξη καθώς έχει εκφράσει την απέχθειά του για τον αντίπαλό της, Ντόναλντ Τραμπ - σε δήλωσή του στο παρελθόν τον έχει αποκαλέσει «ντροπή για τη χώρα».

