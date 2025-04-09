Το ενδεχόμενο επιβολής δασμών έως και 25% σε ένα ευρύ φάσμα εξαγωγών από τις ΗΠΑ αξίας περίπου 22,1 δισεκατομμυρίων ευρώ με βάση τις εισαγωγές της ΕΕ το 2024 εξετάζει η ευρωπαϊκή επιτροπή σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το Politico.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα όπως η σόγια, το κρέας, ο καπνός, ο σίδηρος, ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Αν και η απάντηση της ΕΕ στην απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς σε όλους τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής μπορεί να είναι λιγότερο επιθετική από ό,τι αναμενόταν, αποτελεί ένα βήμα στην προσπάθειά της να «χτυπήσει» τις ΗΠΑ εκεί που γνωρίζει ότι θα τη βλάψει περισσότερο, σχολιάζει το Politico.

Οι χώρες της ΕΕ πρόκειται να ψηφίσουν για τους νέους δασμούς σήμερα Τετάρτη. Μόλις εγκρίνουν τη λίστα, η πρώτη δέσμη δασμών σε προϊόντα όπως τα κράνμπερι ή ο χυμός πορτοκαλιού, τους οποίους η ΕΕ επέβαλε αρχικά το 2018 κατά την πρώτη προεδρία Τραμπ αλλά ανέστειλε το 2021, θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Απριλίου.

Στη συνέχεια, από τις 16 Μαΐου θα επιβληθεί δασμός 25% σε μια δεύτερη παρτίδα εισαγόμενων ειδών όπως χάλυβας, κρέας, λευκή σοκολάτα και πολυαιθυλένιο. Τέλος, ένας δασμός 25% θα επιβληθεί στα αμύγδαλα και τη σόγια και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου. (Αφήστε στην Επιτροπή να δημιουργήσει κάποιο σασπένς.)

Συνολικά, οι δασμοί της ΕΕ πρόκειται να αγγίξουν τις εξαγωγές αξίας έως και 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις «κόκκινες πολιτείες», σύμφωνα με την ανάλυση του Politico για τα εμπορικά δεδομένα του 2024.

Ο νούμερο ένα στόχος της ΕΕ είναι η σόγια, το πιο πολύτιμο προϊόν στη λίστα επιτυχιών του μπλοκ, ένα προϊόν του οποίου η οικονομική και συμβολική σημασία για την καρδιά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί.

Οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας σόγιας στον κόσμο και οι δασμοί της ΕΕ θα πλήξουν έναν τομέα που έχει ήδη πληγεί από τα αντίποινα της Κίνας, τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό και την πτώση των τιμών. Επιπλέον, το 82,5% των αμερικανικών εξαγωγών σόγιας στην ΕΕ προέρχονται από τη Λουιζιάνα, την πολιτεία καταγωγής του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Η ΕΕ στοχεύει επίσης το βόειο κρέας από το Κάνσας και τη Νεμπράσκα, τα πουλερικά από τη Λουιζιάνα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Μίσιγκαν, τα τσιγάρα από τη Φλόριντα και τα προϊόντα ξύλου από τη Βόρεια Καρολίνα, τη Γεωργία και την Αλαμπάμα.

Αν και η Επιτροπή κατέληξε να απορρίψει το ουίσκι από το τελικό προσχέδιο, συμπεριλαμβάνει άλλα πιο εξειδικευμένα είδη σχεδιασμένα να προκαλούν πόνο στους εξαγωγείς στις Ρεπουμπλικανικές πολιτείες, όπως παγωτό από την Αριζόνα, μαντήλια από τη Νότια Καρολίνα, ηλεκτρικές κουβέρτες από την Αλαμπάμα, γραβάτες και παπιγιόν από τη Φλόριντα (εκτός αν είναι φτιαγμένα από μετάξι, που η Δημοκρατική Καλιφόρνια θα χαρεί να προσφέρει) και πλυντήρια ρούχων από το Ουισκόνσιν.

Τα ζυμαρικά από τη Φλόριντα και τη Νότια Καρολίνα θα δουν επίσης τις τιμές τους να αυξάνονται.

Τέλος, τα γυναικεία νεγκλιζέ από το Οχάιο και το Κεντάκι, ένα από τα αγαπημένα των θαυμαστών από την πρώτη πρόταση της Επιτροπής, μπήκαν στη λίστα. Το ίδιο και τα ανδρικά εσώρουχα, αν και βρίσκονται κυρίως σε «μπλε» πολιτείες.

Μεγέθυνση προς τα πίσω

Ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε ο Τραμπ έχει βαρύ τίμημα για την Ουάσιγκτον, καθώς ο Καναδάς και η Κίνα έχουν απαντήσει στον δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ με δικούς τους δασμούς.

Συνολικά, τα αντίποινα που επιβλήθηκαν από την Κίνα, τον Καναδά και την ΕΕ θα πλήξουν σχεδόν 90 δισεκατομμύρια δολάρια των αμερικανικών εξαγωγών.

Το Πεκίνο έχει στοχεύσει κυρίως στα αμερικανικά προϊόντα, επιβάλλοντας δασμό 15% σε προϊόντα όπως το κοτόπουλο, το σιτάρι και το καλαμπόκι μαζί με 10% στις εξαγωγές σόγιας, κρέατος, φρούτων και άλλων αγροτικών προϊόντων. Ο Καναδάς, εν τω μεταξύ, έχει επιβάλει δύο σειρές δασμών - 25% σε μια σειρά αγροδιατροφικών προϊόντων και άλλο ένα 25% σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Από την πλευρά τους, οι Βρυξέλλες έχουν πειραματιστεί στην τακτική καρότο και μαστίγιο δίνοντας μια πρώτη γεύση στις ΗΠΑ ότι δεν θα υποκύψουν στις απαιτήσεις του Τραμπ, αφήνοντας παράλληλα την πόρτα ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις. Τη Δευτέρα το μπλοκ πρόσφερε ένα δασμολογικό καθεστώς «μηδέν προς μηδέν» σε βιομηχανικά αγαθά που καλύπτουν μεταξύ άλλων αυτοκίνητα, φάρμακα, χημικά, πλαστικά και μηχανήματα.

Ωστόσο, ο Τραμπ είπε ότι η προσφορά απέτυχε και προέτρεψε τις χώρες της ΕΕ να αγοράσουν αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα αξίας 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να κάνουν το εμπορικό έλλειμμα «να εξαφανιστεί… σε μια εβδομάδα».

Ως έσχατη λύση, το μπλοκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο «εμπορικό του μπαζούκας» για να χτυπήσει τις ΗΠΑ, κάτι που θα ανέβαζε τον εμπορικό πόλεμο σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – κάτι που προς το παρόν δεν είναι έτοιμες όλες οι χώρες της ΕΕ να κάνουν.

