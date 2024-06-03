Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο συντηρητικός Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα όταν συνετρίβη το ελικόπτερό του.

Ο 62χρονος Γαλιμπάφ είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς την προεδρία σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ενώ αποσύρθηκε από μια τρίτη για να μην διασπαστούν οι ψήφοι των σκληροπυρηνικών συντηρητικών. Ήταν επίσης δήμαρχος της Τεχεράνης μεταξύ 2005-17. Κατέθεσε σήμερα Δευτέρα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουνίου, μολονότι την περασμένη εβδομάδα επανεξελέγη πρόεδρος του κοινοβουλίου.

«Εάν δεν θέσω υποψηφιότητα, το έργο που ξεκινήσαμε τα τελευταία χρόνια για να επιλύσουμε τα οικονομικά προβλήματα του λαού και το οποίο πλησιάζει να καρποφορήσει, δεν θα ολοκληρωθεί» είπε στους δημοσιογράφους.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια θα εξεταστούν από το 12μελές Συμβούλιο των Φρουρών. Οι μετριοπαθείς πολιτικοί έχουν κατηγορήσει το σώμα αυτό ότι αποκλείει τους αντιπάλους των σκληροπυρηνικών. Η απουσία επιλογών στα ψηφοδέλτια, σε συνδυασμό με την εντεινόμενη δυσαρέσκεια για μια σειρά πολιτικοκοινωνικοοικονομικών κρίσεων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συμμετοχής και αμφισβήτηση της νομιμότητας του θεοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης του Ιράν.

Ο μετριοπαθής πρώην πρώτος αντιπρόεδρος Εασάκ Τζαχαγκιρί κατέθεσε επίσης την υποψηφιότητά του σήμερα. Άλλοι γνωστοί πολιτικοί που θα διεκδικήσουν την προεδρία είναι ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και ο πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, σύμμαχος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ένας εκλογικός αξιωματούχος είπε στους δημοσιογράφους ότι μέχρι το μεσημέρι σήμερα είχαν κατατεθεί συνολικά 59 υποψηφιότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

