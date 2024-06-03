Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στις Φιλιππίνες: Εξερράγη ηφαίστειο - Αναφορές για οσμές θείου - «Φορέστε μάσκες», λένε οι Αρχές (Βίντεο)

«Μια έκρηξη (…) παρήγαγε μία ογκώδη και πυρακτωμένη στήλη, που υψώθηκε έως τα 5000 μέτρα», ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, το οποίο αύξησε το επίπεδο συναγερμού από το 1 στο 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα    

Kanlaon Volcano Philippines

Το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε εκ νέου σήμερα μετά την «έκρηξη» ενός ηφαιστείου στις κεντρικές Φιλιππίνες, το οποίο εκτόξευσε τέφρα και καπνό σε ύψος πέντε χιλιομέτρων στον ουρανό.

Η έκρηξη του όρους Κανλαόν, στη νήσο Νέγκρος, σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 τοπική ώρα και διήρκησε 6 λεπτά, όπως ανακοίνωσε η τοπική υπηρεσία ηφαιστειολογίας.

Οι Aρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους της περιοχής συστήνοντάς τους να φορούν μάσκες εξαιτίας του κινδύνου πτώσης ηφαιστειακής τέφρας και της διάχυσης αναθυμιάσεων.

«Όταν άρχισε η έκρηξη, εμείς ακούσαμε έναν θόρυβο που έμοιαζε με βροντή», δήλωσε ο Ίθαν Ασεντίστα-Κοο, ηλικίας 35 ετών, από το σπίτι του στο χωριό Πούλα, κοντά στο ηφαίστειο.

«Ήταν σαν να είχε ξεσπάσει μία πυρκαγιά στον κρατήρα του ηφαιστείου, η οποία διήρκησε περίπου ένα με δύο λεπτά», συμπλήρωσε αυτός ο κάτοικος, ο οποίος είπε ότι δεν είδε «ούτε λάβα ούτε πέτρες» να εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στο «δακτυλίδι της φωτιάς» του Ειρηνικού, το οποίο αποτελείται από πάνω από τα μισά ηφαίστεια παγκοσμίως. Το Κανλαόν είναι ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια του αρχιπελάγους.

«Μια έκρηξη (…) παρήγαγε μία ογκώδη και πυρακτωμένη στήλη, που υψώθηκε έως τα 5000 μέτρα», ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, το οποίο αύξησε το επίπεδο συναγερμού από το 1 στο 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα.

Ο Τζόε Αλινγκάσα, ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης της δημοτικής αρχής Σαν Κάρλος, ανέφερε ότι οι αρχές προτίθενται να απομακρύνουν «όσο το δυνατόν συντομότερα» περίπου 500 οικογένειες που κατοικούν κοντά στο ηφαίστειο.

«Φέραμε επίσης μάσκες, διότι κάτοικοι έκαναν λόγο για μια έντονη μυρωδιά θείου στην περιοχή», επισήμανε.

Η ισχυρότερη ηφαιστειακή έκρηξη των τελευταίων δεκαετιών στις Φιλιππίνες σημειώθηκε το 1991 στο Πινατούμπο, σε απόσταση εκατό χιλιομέτρων από τη Μανίλα και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 800 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φιλιππίνες ηφαίστειο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark