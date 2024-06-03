Το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε εκ νέου σήμερα μετά την «έκρηξη» ενός ηφαιστείου στις κεντρικές Φιλιππίνες, το οποίο εκτόξευσε τέφρα και καπνό σε ύψος πέντε χιλιομέτρων στον ουρανό.

🚨 BREAKING NEWS! Kanlaon Volcano on Negros Island is currently erupting, spewing a massive 5,000-meter plume into the sky. PHIVOLCS maintains Alert Level 1, but urges vigilance.

Stay safe everyone! #KanlaonVolcano #VolcanicEruption #Philippines pic.twitter.com/pd3KELunPr June 3, 2024

Η έκρηξη του όρους Κανλαόν, στη νήσο Νέγκρος, σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 τοπική ώρα και διήρκησε 6 λεπτά, όπως ανακοίνωσε η τοπική υπηρεσία ηφαιστειολογίας.

The alert level for a Philippine Mount Kanlaon volcano was raised Monday after an “explosive eruption” sent a cloud of ash, gas and steam five kilometres into the sky#Philippines #MountKanlaon #Kanlaon #volcano pic.twitter.com/Q2lVUWtrgF — TruthGateOfficial (@TruthGateOff) June 3, 2024

🌋 The alert level at a volcano in the central Philippines has been increased following an eruption that sent a 5-kilometer high ash cloud into the air, as reported by the country's seismology agency @phivolcs_dost.



🇵🇭 The organization announced that the alert level for Mt.… pic.twitter.com/311Vepoa7x — Windy.com (@Windycom) June 3, 2024

Οι Aρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους της περιοχής συστήνοντάς τους να φορούν μάσκες εξαιτίας του κινδύνου πτώσης ηφαιστειακής τέφρας και της διάχυσης αναθυμιάσεων.

«Όταν άρχισε η έκρηξη, εμείς ακούσαμε έναν θόρυβο που έμοιαζε με βροντή», δήλωσε ο Ίθαν Ασεντίστα-Κοο, ηλικίας 35 ετών, από το σπίτι του στο χωριό Πούλα, κοντά στο ηφαίστειο.

«Ήταν σαν να είχε ξεσπάσει μία πυρκαγιά στον κρατήρα του ηφαιστείου, η οποία διήρκησε περίπου ένα με δύο λεπτά», συμπλήρωσε αυτός ο κάτοικος, ο οποίος είπε ότι δεν είδε «ούτε λάβα ούτε πέτρες» να εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στο «δακτυλίδι της φωτιάς» του Ειρηνικού, το οποίο αποτελείται από πάνω από τα μισά ηφαίστεια παγκοσμίως. Το Κανλαόν είναι ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια του αρχιπελάγους.

«Μια έκρηξη (…) παρήγαγε μία ογκώδη και πυρακτωμένη στήλη, που υψώθηκε έως τα 5000 μέτρα», ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, το οποίο αύξησε το επίπεδο συναγερμού από το 1 στο 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα.

KANLAON VOLCANO BULLETIN

03 June 2024

8:00 PM



This serves as a notice of alert level raise from Alert Level 1 to Alert Level 2 of Kanlaon Volcano.#KanlaonVolcano pic.twitter.com/V3thiizxpc — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 3, 2024

LOOK: Ash plume from the eruption of #Kanlaon Volcano in Negros Island, Philippines, as seen from the satellite imagery. | via @Windycom



PHIVOLCS earlier reported that the ongoing eruption of Kanlaon blasted off 5,000 meter-high ash plume tonight. pic.twitter.com/jULYeB6hTl — ScienceKonek (@sciencekonek) June 3, 2024

Ο Τζόε Αλινγκάσα, ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης της δημοτικής αρχής Σαν Κάρλος, ανέφερε ότι οι αρχές προτίθενται να απομακρύνουν «όσο το δυνατόν συντομότερα» περίπου 500 οικογένειες που κατοικούν κοντά στο ηφαίστειο.

«Φέραμε επίσης μάσκες, διότι κάτοικοι έκαναν λόγο για μια έντονη μυρωδιά θείου στην περιοχή», επισήμανε.

Η ισχυρότερη ηφαιστειακή έκρηξη των τελευταίων δεκαετιών στις Φιλιππίνες σημειώθηκε το 1991 στο Πινατούμπο, σε απόσταση εκατό χιλιομέτρων από τη Μανίλα και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 800 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

