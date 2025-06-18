Ισραήλ-Ιράν: Ο Ερντογάν και πάλι ως «ενδιάμεσος»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επιχειρεί έναν ακόμη διπλωματικό ελιγμό, προτείνοντας συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στους ηγέτες των ΗΠΑ και του Ιράν, στοχεύοντας στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για ενδεχόμενο ξέσπασμα ευρείας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με πιθανή αμερικανική εμπλοκή.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες Ερντογάν για αποκλιμάκωση

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε στην πρόσκληση τόσο προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο και προς τον πρόεδρο του Ιράν, επιδιώκοντας *«να αναβιώσει ο διάλογος για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα»* μέσω μιας προσωπικής συνάντησης. Η εφημερίδα Χουριέτ μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε άμεσα, δηλώνοντας πως το αεροπλάνο του είναι σε ετοιμότητα, ενώ υπαινίχθηκε ότι –ανάλογα με τις εξελίξεις– ίσως στείλει τον αντιπρόεδρό του ή τον ειδικό απεσταλμένο του στη συνάντηση.

Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος έθεσε ως όρο για τη συμμετοχή του τη μείωση των ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα του, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη συμφωνία για τη διεξαγωγή της συνάντησης. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει επαφές και με τα κράτη του Κόλπου, στην προσπάθεια συντονισμού διεθνών πιέσεων για αποκλιμάκωση.

Προειδοποίηση ΗΠΑ προς Τουρκία για το ισραηλινό πλήγμα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Middle East Eye, οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδοποίησαν εκ των προτέρων την Άγκυρα σχετικά με τα ισραηλινά σχέδια για αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν παρεξηγήσεις εν μέσω αυξημένης έντασης στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Υποστηρίζεται επίσης ότι ισραηλινά μαχητικά χρησιμοποίησαν τον εναέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ για τις αποστολές τους – με τη Βαγδάτη να προχωρά σε επίσημη διαμαρτυρία προς τον ΟΗΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα αν έλαβε σχετική ενημέρωση από τις ΗΠΑ πριν την επίθεση.

Σκληρή καταδίκη από την τουρκική Εθνοσυνέλευση

Το κλίμα έντασης στη γειτονική χώρα αντικατοπτρίστηκε στη συνεδρίαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου έγινε ομόφωνα δεκτό ψήφισμα καταδίκης των πρόσφατων ενεργειών του Ισραήλ. Στο κείμενο τονίζεται πως η Τουρκία «καταδικάζει κατηγορηματικά» κάθε δράση που απειλεί την περιφερειακή ειρήνη – με ιδιαίτερη αναφορά στη *γενοκτονία στη Γάζα και τις επιθέσεις στο Ιράν*. Η Εθνοσυνέλευση καλεί το Ισραήλ να επιδείξει υπευθυνότητα βάσει Διεθνούς Δικαίου και να ακολουθήσει το δρόμο της διπλωματίας.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο εθνικιστής κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, στράφηκε εναντίον του Ιράν αλλά και του προέδρου των ΗΠΑ, καλώντας τον τελευταίο *«να αφήσει τις αντιφατικές δηλώσεις και να στηρίξει ειλικρινείς ειρηνικές προσπάθειες»*, υπογραμμίζοντας πως *«δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο, αλλά πολλοί νικητές στην ειρήνη»*.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.