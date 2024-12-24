Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δημοσιοποίησαν σήμερα το πόρισμα της έρευνας που διεξήγαγαν σχετικά με τις συνθήκες θανάτου έξι ομήρων της Χαμάς, τον περασμένο Αύγουστο, στη Λωρίδα της Γάζας. Τα πτώματα εντοπίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στη Χαν Γιούνις και οι IDF θεωρούν πως οι απαγωγείς εκτέλεσαν τους ομήρους, εκδοχή που ενισχύουν τα τραύματα από σφαίρες στις έξι σορούς.

Το πόρισμα αναφέρει πως η δράση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κοντά στην τοποθεσία όπου είχαν μεταφερθεί οι έξι απαχθέντες – χωρίς όμως η ηγεσία των IDF να γνωρίζει εκ των προτέρων – επηρέασε την κρίση μαχητών της Χαμάς που αποφάσισαν να σκοτώσουν τους ομήρους.

Η είδηση για τους έξι ομήρους που εντοπίστηκαν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας είχε προκαλέσει σοκ και οργή στο Ισραήλ, όπου σχεδόν μισό εκατομμύριο διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχου να συνάψει επειγόντως συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των απαχθέντων.

Οι έξι όμηροι που απήχθησαν από παλαιστίνιους μαχητές κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν 48-72 ώρες προτού εντοπιστούν νεκροί από ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με το υπουργείου Υγείας.

Το πόρισμα της έρευνας «αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η επιστροφή όλων των ομήρων είναι εφικτή μόνο μέσω συμφωνίας», σχολίασε το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, το οποίο εκπροσωπεί τους συγγενείς των απαχθέντων που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς συνεχίζονται. Απόψε ομάδα ισραηλινών διαπραγματευτών επέστρεψε από το Κατάρ στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις, ύστερα από μια εβδομάδα σημαντικών επαφών, όπως ενημέρωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

