Ιράν: Το Ανώτατο Συμβούλιο Κυβερνοχώρου ψήφισε υπέρ της άρσης της απαγόρευσης του WhatsApp

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κυβερνοχώρου στο Ιράν, αρμόδιο όργανο για τις κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν το ιντερνέτ και τον κυβερνοχώρο στην Ισλαμική Δημοκρατία, ψήφισε σήμερα υπέρ της άρσης της απαγόρευσης που είχε επιβληθεί στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, η οποία ισχύει τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια.

"Η απαγόρευση του WhatsApp και του Google Play ήρθη ομόφωνα κατά την ψηφοφορία των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Κυβερνοχώρου", μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

"Είναι το πρώτο στάδιο του σχεδίου που έχει στόχο την άρση των περιορισμών", διευκρίνισε το IRNA.

Ο υπουργός Επικοινωνιών Σατάρ Χασεμί χαιρέτισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ένα "πρώτο βήμα προς την άρση των περιορισμών στο Διαδίκτυο με συναίνεση".

Το Ιράν μπλόκαρε το Instagram και το WhatsApp μετά τις διαδηλώσεις που άρχισαν το 2022 λόγω του θανάτου της Μαχσά Αμινί κατά τη διάρκεια της κράτησής της - της νεαρής που είχε συλληφθεί για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούνταν περισσότερο μετά την απαγόρευση του Youtube, του Facebook, του Telegram, του Twitter και του Tiktok.

Οι απαγορεύσεις αυτές πυροδότησαν αντιπαράθεση στο Ιράν, με τους επικριτές τους να υποστηρίζουν ότι είναι δαπανηρές για τη χώρα.

"Οι περιορισμοί δεν έχουν φέρει τίποτα άλλο παρά οργή και πρόσθετο κόστος για τους πολίτες", δήλωσε σήμερα ο προεδρικός σύμβουλος Αλί Ραμπιέι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. "Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πιστεύει στην κατάργηση των περιορισμών και δεν θεωρεί ότι οι απαγορεύσεις είναι προς το συμφέρον του λαού και της χώρας", δήλωσε ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, ο Ιρανός αντιπρόεδρος για τις στρατηγικές υποθέσεις.

Άλλοι, ωστόσο, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την άρση των περιορισμών.

Η εφημερίδα των μεταρρυθμιστών Shargh έγραψε σήμερα ότι 136 βουλευτές από τα 290 μέλη του κοινοβουλίου είχαν στείλει επιστολή στο Συμβούλιο για να καταγγείλουν το μέτρο αυτό ως "δώρο στους εχθρούς" του Ιράν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι βουλευτές ζήτησαν να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες μόνο "εάν αυτές προσδίδουν σεβασμό στις αξίες της ισλαμικής κοινωνίας και τους νόμους του Ιράν".

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο, δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του να χαλαρώσει τους περιορισμούς στη χρήση του Διαδικτύου που ίσχυαν εδώ και πολλά χρόνια.

Τον Μάρτιο, ένας Ιρανός υπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα επιτρέψει σε διεθνείς πλατφόρμες να εργαστούν στη χώρα εάν δεχτούν να ανοίξουν γραφεία που θα τις εκπροσωπούν σε αυτήν.

Η Meta, ο αμερικανικός κολοσσός που έχει στην ιδιοκτησία του το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, απάντησε ότι δεν έχει πρόθεση να εγκατασταθεί στο Ιράν, μια χώρα που υπόκειται σε καθεστώς αυστηρών κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απέναντι στους περιορισμούς στο Διαδίκτυο, πολλοί Ιρανοί άρχισαν να χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) για να παρακάμψουν τους περιορισμούς.

Άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Facebook, το X και το YouTube παραμένουν μπλοκαρισμένες από το 2009 και η εφαρμογή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων Telegram απαγορεύτηκε με δικαστική απόφαση τον Απρίλιο του 2018.

Σε μια προσπάθεια να αντικαταστήσει τις ξένες πλατφόρμες, το Ιράν ανέπτυξε με την πάροδο των ετών δικές του εφαρμογές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

