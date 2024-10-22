Σουηδία: Αδικαιολόγητες επεμβάσεις αφαίρεσης μήτρας σε 33 γυναίκες

Τριάντα τρεις γυναίκες υποβλήθηκαν σε υστερεκτομή - χειρουργική αφαίρεση της μήτρας - το 2023 και το 2024 μετά από λανθασμένη διάγνωσή τους με καρκίνο της μήτρας σε πρώιμο στάδιο στη Σουηδία, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση ενός νοσοκομείου.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για αυτό που συνέβη. Η αφαίρεση της μήτρας είναι μια σημαντική επέμβαση με εκτεταμένες και μη αναστρέψιμες συνέπειες», δήλωσε ο Γιόχαν Λουγκνεγκόρντ, επικεφαλής ιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ουψάλα στην ανατολική Σουηδία.

«Ζητούμε συγγνώμη από τις εν λόγω γυναίκες», πρόσθεσε.

Μετά τις εξετάσεις, οι εν λόγω γυναίκες, ηλικιών από 38 και 85 ετών, ενημερώθηκαν ότι είχαν κυτταρικές αλλοιώσεις που είναι πρόδρομος του καρκίνου της μήτρας.

Συνεπώς, προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το νοσοκομείο.

Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι η διάγνωση ήταν λανθασμένη και ότι δεν ήταν απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.

Με δική του πρωτοβουλία, η διοίκηση του νοσοκομείου ξεκίνησε έρευνα αφού παρατήρησε μια ανεξήγητη αύξηση του αριθμού των διαγνώσεων αυτού του τύπου.

«Ήμασταν υπερβολικά αυστηροί στις αξιολογήσεις μας (...) γεγονός που οδήγησε σε συστηματική υπερδιάγνωση», παραδέχθηκε ο Τόμι Ολόφσον, επικεφαλής του πανεπιστημιακού εργαστηρίου του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο ανέλαβε να εξετάσει το ιστορικό παρόμοιων περιπτώσεων και άνοιξε το δρόμο για καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων στις 33 γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

