Μόντι: Δεν ζήτησε ο Τραμπ να τερματίσουμε τις επιχειρήσεις στο Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι αρνήθηκε σήμερα πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαπραγματεύτηκε την ειρήνη με το Πακιστάν, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης μεταξύ των δύο χωρών, λέγοντας πως κανένας ξένος ηγέτης δεν ζήτησε από το Νέο Δελχί να τερματίσει τις εχθροπραξίες.

Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις, τον περασμένο Μάιο, για τέσσερις ημέρες, έως ότου ο Τραμπ ανακοινώσει μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

«Κανένας ξένος ηγέτης δεν μας ζήτησε να τερματίσουμε τις επιχειρήσεις», δήλωσε σήμερα ο Μόντι ενώπιον του κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης για την «Επιχείρηση Sindoor» εναντίον του Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε επίσης πως το Πακιστάν παρακάλεσε την Ινδία να σταματήσει αφού ένιωσε «την πίεση των επιθέσεών μας».

Αυτή η ένοπλη σύρραξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο χώρες αντήλλαξαν επιθέσεις με ντρόουν, ρίψεις πυραύλων και πλήγματα από το πυροβολικό, με περισσότερους από 70 νεκρούς στα δύο στρατόπεδα, είναι η φονικότερη εδώ και δεκαετίες.

Η επίθεση, την 22α Απριλίου, εναντίον ινδουιστών τουριστών, από τρεις άνδρες που σκότωσαν 26 ανθρώπους, στο ινδικό Κασμίρ, προκάλεσε αυτόν τον πόλεμο, με το Νέο Δελχί να επιρρίπτει ευθύνες στο Ισλαμαμπάντ, το οποίο τις απέρριψε κατηγορηματικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επανειλημμένως ότι διαπραγματεύτηκε την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

«Εάν δεν βρισκόμουν εκεί, θα είχαμε αυτήν τη στιγμή έξι μεγάλους πολέμου σε εξέλιξη. Η Ινδία θα πολεμούσε με το Πακιστάν», επανέλαβε χθες παρουσία του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, στη Σκωτία.

Η δήλωση του Μόντι έγινε αφού ο Ραχούλ Γκάντι του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου προκάλεσε τον Ινδό πρωθυπουργό να πει «εντός του κοινοβουλίου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ψέματα».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών Αμίτ Σαχ ανακοίνωσε στους βουλευτές ότι οι τρεις ένοπλοι Πακιστανοί που ενεπλάκησαν στην επίθεση στο ινδικό Κασμίρ σκοτώθηκαν χθες σε μια στρατιωτική επιχείρηση.

