Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η 19χρονη Agam Berger ξανά στην αγκαλιά των γονιών της μετά την απελευθέρωσή της από τη Χαμάς (Βίντεο, φωτογραφίες)

Η Agam Berger πανευτυχής αγκαλιάζει τους γονείς της, Shlomi και Merav, αφού έφτασε στο Ισραήλ από τη Γάζα 

Agam Berger όμηρος Ισραήλ

Η 19χρονη Agam Berger που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς νωρίτερα σήμερα Πέμπτη επανενώθηκε με την οικογένειά της έπειτα από  482 ημέρες ομηρίας.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, η Agam Berger πανευτυχής αγκαλιάζει τους γονείς της, Shlomi και Merav, αφού έφτασε στο Ισραήλ από τη Γάζα μετά την παράδοσή της από τον Ερυθρό Σταυρό στα στρατεύματα των IDF.

ομηρος

Στο βίντεο της παράδοσης, η Agam φαίνεται να βγαίνει από ένα όχημα του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς πλέον να φορά την ψεύτικη στρατιωτική στολή που αναγκάστηκε να βάλει από τη Χαμάς. Αγκαλιάζει έναν ιατρό αξιωματικό του IDF πριν μπει σε άλλο όχημα για να βγει από τη Λωρίδα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: όμηρος Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark