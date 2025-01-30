Η 19χρονη Agam Berger που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς νωρίτερα σήμερα Πέμπτη επανενώθηκε με την οικογένειά της έπειτα από 482 ημέρες ομηρίας.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, η Agam Berger πανευτυχής αγκαλιάζει τους γονείς της, Shlomi και Merav, αφού έφτασε στο Ισραήλ από τη Γάζα μετά την παράδοσή της από τον Ερυθρό Σταυρό στα στρατεύματα των IDF.

Στο βίντεο της παράδοσης, η Agam φαίνεται να βγαίνει από ένα όχημα του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς πλέον να φορά την ψεύτικη στρατιωτική στολή που αναγκάστηκε να βάλει από τη Χαμάς. Αγκαλιάζει έναν ιατρό αξιωματικό του IDF πριν μπει σε άλλο όχημα για να βγει από τη Λωρίδα.

🎥 The moment Agam was reunited with the IDF after 482 days of being surrounded by terrorists: pic.twitter.com/V7tAtJJkxC — Israel Defense Forces (@IDF) January 30, 2025

Πηγή: skai.gr

