Αναβλήθηκε προς το παρόν η νηοπομπή 1.000 σκαφών από την Τουρκία προς τη Γάζα λόγω της επικείμενης κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο ο Τούρκος εθνικιστής ακτιβιστής Βολκάν Οκτσιού. «Δεν θέλουμε να είμαστε αιτία για πρόκληση έντασης», είπε.

Όπως διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ, δεν ακυρώνεται η νηοπομπή, ωστόσο αναμένουν να ξεκαθαρίσει το θέμα με την κατάπαυση του πυρός προτού ξεκινήσει η διαμαρτυρία τους εναντίον του Ισραήλ. Όπως ανέφερε, δεν ξεκινούν το πρωί της Πέμπτης, όπως είχαν εξαγγείλει, αλλά θα περιμένουν και θα αποφασίσουν ανάλογα με τις εξελίξεις.

Για τον ενδιάμεσο σταθμό στην Κύπρο, ο Τούρκος ακτιβιστής είπε ότι τα πλοία από την Τουρκία δεν θα σταματήσουν τελικά για ανεφοδιασμό στην Πάφο. Τα σκάφη ωστόσο που δεν θα προέρχονται από Τουρκία αλλά από άλλες χώρες της Ευρώπης ή από τις ΗΠΑ, θα σταματήσουν στην Κύπρο για ανεφοδιασμό αν χρειαστεί, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν συνωστισμό, κατά την έκφρασή του.

Πάντως, καθόλη την διάρκεια της ημέρας προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι δεν έκανε καμία ανάρτηση ο Βολκάν Οκτσιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εκφράστηκαν εκτιμήσεις ότι είχαν παρέμβει οι τουρκικές αρχές, εμποδίζοντας τις ενέργειές του και ακυρώνοντας τη νηοπομπή, καθώς ο ίδιος πρόσκειται στην τουρκική κυβέρνηση.

