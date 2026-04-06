Κόστα: «Παράνομη» η στοχοποίηση μη στρατιωτικών υποδομών

Τα πλήγματα κατά μη στρατιωτικών υποδομών στη διάρκεια πολέμου είναι παράνομα δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με αφορμή τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καταστρέψει μη στρατιωτικές υποδομές στο Ιράν αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Κάθε στοχοποίηση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ενεργειακών εγκαταστάσεων, είναι παράνομη και απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας:

«Αυτό ισχύει για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και ισχύει παντού. Ο ιρανικός άμαχος πληθυσμός είναι το κύριο θύμα του ιρανικού καθεστώτος. Θα είναι επίσης το κύριο θύμα μιας κλιμάκωσης της στρατιωτικής δράσης».

Ο Κόστα τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ιράν να τερματίσει αμέσως τις επιθέσεις του κατά χωρών της περιοχής και να επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ».

«Έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι σαφές ότι μόνο μια διπλωματική λύση θα αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτιά του», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

After five weeks of war in the Middle East, it is clear that only a diplomatic solution will settle its root causes.



Any targeting of civilian infrastructure, namely energy facilities, is illegal and unacceptable. This applies to Russia’s war in Ukraine and it applies… — António Costa (@eucopresident) April 6, 2026

Δείτε εδώ τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

