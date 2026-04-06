Η ουκρανική Fire Point, η εταιρεία που κατασκευάζει τον ουκρανικό πύραυλο κρουζ Flamingo, βρίσκεται σε συνομιλίες με ευρωπαϊκές εταιρείες για την εκτόξευση ενός νέου συστήματος αεράμυνας έως το επόμενο έτος, δήλωσε ανώτερο στέλεχος στο Reuters, δημιουργώντας μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους απέναντι στο ολοένα και πιο δυσεύρετο σύστημα Patriot.

Καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να θωρακίσουν τους αιθέρες τους ενώ οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν προκαλούν παγκόσμια αστάθεια, ο συνιδρυτής και αρχισχεδιαστής της Fire Point, Ντενίς Στιλιέρμαν, δήλωσε ότι στόχος είναι να μειωθεί το κόστος αναχαίτισης ενός βαλλιστικού πυραύλου κάτω από το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο Στιλιέρμαν ανέφερε επίσης ότι η Fire Point αναμένει την κυβερνητική έγκριση για μια επένδυση από έναν κολοσσό της Μέσης Ανατολής, η οποία αποτιμά την εταιρεία στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και θα ανοίξει την πόρτα για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Αναπτύσσοντας μια εναλλακτική λύση στο σύστημα Patriot

Η Ουκρανία και πολλά άλλα κράτη-σύμμαχοι της Δύσης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο αμερικανικής κατασκευής σύστημα Patriot για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων. Ωστόσο, οι πύραυλοι Patriot παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη έλλειψη λόγω της εκτεταμένης ανάπτυξής τους στον Κόλπο κατά των ιρανικών επιθέσεων.

«Αν μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος σε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια, θα είναι... ένας παράγοντας που θα αλλάξει τα δεδομένα (game changer) στις λύσεις αεράμυνας», δήλωσε ο Στιλιέρμαν. «Σχεδιάζουμε να αναχαιτίσουμε τον πρώτο βαλλιστικό πύραυλο στο τέλος του 2027».

Ο Στιλιέρμαν απέφυγε να κατονομάσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμετέχουν στις συζητήσεις, σημείωσε όμως ότι η Fire Point ενδιαφέρεται βαθιά για συνεργασίες στους τομείς των ραντάρ, των συστημάτων αναζήτησης στόχων και των επικοινωνιών - τομείς στους οποίους υστερεί σε τεχνογνωσία. Ανέφερε ότι εταιρείες όπως οι Weibel, Hensoldt, SAAB και Thales διαθέτουν εξαιρετικές λύσεις ραντάρ.

Πύραυλοι που μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα

Η Fire Point είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής drones μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Πρόσφατα, ο πύραυλος κρουζ FP5 (Flamingo) χρησιμοποιήθηκε για να πλήξει ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε βάθος σχεδόν 1.400 χιλιομέτρων εντός της ρωσικής επικράτειας.

Ο Στιλιέρμαν αποκάλυψε ότι η εταιρεία βρίσκεται στα τελικά στάδια ανάπτυξης δύο υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων:

FP-7: Με βελήνεκος περίπου 300 χλμ., παρόμοιο με το σύστημα ATACMS των ΗΠΑ.

FP-9: Ικανός να μεταφέρει κεφαλή 800 κιλών σε απόσταση έως και 850 χλμ. Αυτός ο πύραυλος θα μπορούσε να θέσει τη Μόσχα εντός εμβέλειας του ουκρανικού οπλοστασίου.

Επένδυση από τα ΗΑΕ και δορυφορικά προγράμματα

Η αντιμονοπωλιακή αρχή της Ουκρανίας έχει προθεσμία έως τον Οκτώβριο για να αποφασίσει σχετικά με την πρόταση εξαγοράς του 30% της Fire Point (έναντι 760 εκατ. δολαρίων) από επενδυτή της Μέσης Ανατολής, τον οποίο ουκρανικά μέσα ταυτοποιούν ως την εταιρεία Edge Group των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η επένδυση αυτή θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού διαστημικών εκτοξεύσεων στα ΗΑΕ. «Κατασκευάσαμε μια μηχανή περιέλιξης άνθρακα, η οποία μας επιτρέπει να φτιάχνουμε μεγάλους προωθητικούς πυραύλους στερεού καυσίμου για τη μεταφορά δορυφόρων», δήλωσε ο Στιλιέρμαν.

Επί του παρόντος, η Fire Point παράγει εκατοντάδες drones καθημερινά (κόστους 50.000 ευρώ το καθένα) και τρεις πυραύλους Flamingo (600.000 ευρώ έκαστος). Η παραγωγή των Flamingo αναμένεται να αυξηθεί τον Οκτώβριο, όταν θα τεθεί σε λειτουργία ένα εργοστάσιο πυραυλικών καυσίμων στη Δανία.

Πηγή: skai.gr

