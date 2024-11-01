Μια ομάδα ενόπλων κατέλαβε μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας και κρατά αιχμάλωτους ορισμένους στρατιώτες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Η Κοτσαμπάμπα, που βρίσκεται στην κεντρική Βολιβία, θεωρείται προπύργιο των υποστηρικτών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Στην ανακοίνωση οι ένοπλοι χαρακτηρίζονται «άτακτοι», ενώ σημειώνεται ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους όπλα και πυρομαχικά και υπογραμμίζεται ότι τέτοιες ενέργειες ισοδυναμούν με προδοσία.

Ο στρατός κάλεσε όσους ευθύνονται για την κατάληψη του στρατώνα να τον εγκαταλείψουν «αμέσως και ειρηνικά».

Η κατάληψη της στρατιωτικής εγκατάστασης θεωρείται απάντηση στις προσπάθειες, τις προηγούμενες ημέρες, των δυνάμεων ασφαλείας να διαλύσουν τα οδοφράγματα που έχουν στήσει σε αυτοκινητόδρομους οι υποστηρικτές του Μοράλες.

Ο Μοράλες και ο νυν πρόεδρος Λουίς Άρσε προέρχονται και οι δύο από το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα της Βολιβίας και κάποτε ήταν σύμμαχοι αλλά πλέον είναι πολιτικοί αντίπαλοι. Στις αρχές της εβδομάδας ο Μοράλες κατηγόρησε τον Άρσε ότι αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει.

Πηγή: skai.gr

