Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Μιλάνο και τη Νάπολη κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ιταλία έκλεισαν σχολεία, διέκοψαν δρομολόγια τρένων και απέκλεισαν λιμάνια και δρόμους, σε μία από τις μεγαλύτερες πανεθνικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη ενάντια στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Οι Ιταλοί λιμενεργάτες διαμήνυσαν ότι θα εμποδίσουν τη χρήση της χώρας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη μεταφορά όπλων και προμηθειών προς το Ισραήλ.

🇮🇹 Pro-Palestinian vandals have launched a major riot in Italy following the Meloni government's refusal to recognize Palestine.



Striking dockworkers blocked access roads to ports in Italy in order to prevent Italy from being used as a staging post for the transfer of arms and… pic.twitter.com/khwIGYEXR4 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 22, 2025

Αστυνομικοί με εξάρτυση καταστολής συγκρούστηκαν με διαδηλωτές γύρω από τον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters, ενώ ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι διαδηλωτές προσπάθησαν να διακόψουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη της Μπολόνια.

Στη νότια πόλη της Νάπολης σημειώθηκαν συμπλοκές με την αστυνομία όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Ορισμένοι ανέβηκαν για λίγο στις γραμμές, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

ITALY: Milan right now looks like a literal war zone.



A coalition of far-left activists and Muslim migrant gangs is currently rioting and destroying the city because Italy refuses to recognize a Palestinian state.



Total chaos.



pic.twitter.com/v9HCkHqeor — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) September 22, 2025

Χιλιάδες διαδήλωσαν και σε άλλες ιταλικές πόλεις, με σχολεία να παραμένουν κλειστά και τις συγκοινωνίες να πλήττονται από στάσεις εργασίας των συνδικάτων.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που η Γαλλία και αρκετές ακόμη χώρες ετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Πορτογαλία και τον Καναδά που το έπραξαν την Κυριακή.

Looks like things are kicking off in Italy today:



“National strike and protest for Gaza turns violent in Milan as protesters clash with police”. pic.twitter.com/nsnpboJYNW — Wokerati Marty (@WokeratiMarty) September 22, 2025

Η Ιταλία μέχρι στιγμής έχει αποστασιοποιηθεί από τη συντονισμένη αυτή κίνηση. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποβεί αντιπαραγωγικό να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος πριν αυτό συσταθεί. «Αν αναγνωριστεί κάτι που δεν υπάρχει, μόνο και μόνο στα χαρτιά, τότε το πρόβλημα μπορεί να φαίνεται ότι λύθηκε, ενώ δεν έχει λυθεί», είπε στην εφημερίδα La Repubblica στα τέλη Ιουλίου.

Η Μελόνι χαρακτήρισε «ντροπιαστικές» τις σκηνές στο Μιλάνο: «Βία και καταστροφή που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν θα αλλάξουν στο παραμικρό τη ζωή των ανθρώπων στη Γάζα».



Πηγή: skai.gr

