Global Sumud Flotilla: Ο στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα επιστρέφει στη Βαρκελώνη λόγω θυελλωδών ανέμων

Τα πλοία, άγνωστος ο αριθμός τους, απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη χθες όμως η κακοκαιρία και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν καθυστερούν την αποστολή

Global Sumud Flotilla

Πίσω στη Βαρκελώνη επιστέφουν δεκάδες σκάφη της οργάνωσης Global Sumud Flotilla τα οποία απέπλευσαν χθες, Κυριακή και τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα.

Τα πλοία, άγνωστος ο αριθμός τους, απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη χθες όμως η κακοκαιρία και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν καθυστερούν την αποστολή.

«Διεξήγαμε μια δοκιμή στη θάλασσα και στη συνέχεια επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σήμαινε ότι καθυστερήσαμε την αναχώρησή μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο επιπλοκών με τα μικρότερα σκάφη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έφταναν έως και τα 56 χλμ/ώρα.

Οι διοργανωτές δεν αναφέρουν πότε σχεδίαζαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

Ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και του ηθοποιού του Game of Thrones, Λίαμ Κάνινγκχαμ, βρίσκονται στον στολίσκο αρκετών δεκάδων σκαφών που στοχεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Το Ισραήλ έχει υποστηρίξει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε το 2007 είναι απαραίτητος για να σταματήσει η λαθραία μεταφορά όπλων στην παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς. 

