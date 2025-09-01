Πίσω στη Βαρκελώνη επιστέφουν δεκάδες σκάφη της οργάνωσης Global Sumud Flotilla τα οποία απέπλευσαν χθες, Κυριακή και τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα.

Τα πλοία, άγνωστος ο αριθμός τους, απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη χθες όμως η κακοκαιρία και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν καθυστερούν την αποστολή.

«Διεξήγαμε μια δοκιμή στη θάλασσα και στη συνέχεια επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σήμαινε ότι καθυστερήσαμε την αναχώρησή μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο επιπλοκών με τα μικρότερα σκάφη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έφταναν έως και τα 56 χλμ/ώρα.

Οι διοργανωτές δεν αναφέρουν πότε σχεδίαζαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

🛳️ Global Sumud Flotilla to begin sailing from Spain to Gaza on Sunday to challenge Israeli blockade



👉 International Committee to Break the Siege describes flotilla as worldwide protest against 'the siege and genocide' in Gaza, accusing international institutions of 'failure… pic.twitter.com/sqXUIoob7K — Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2025

Ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και του ηθοποιού του Game of Thrones, Λίαμ Κάνινγκχαμ, βρίσκονται στον στολίσκο αρκετών δεκάδων σκαφών που στοχεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Το Ισραήλ έχει υποστηρίξει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε το 2007 είναι απαραίτητος για να σταματήσει η λαθραία μεταφορά όπλων στην παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς.

Más de 700 personas navegaron desde Porto Marghera hasta la playa Lido de Venecia en solidaridad simbólica con la Flotilla Global Sumud, con el día previsto para concluir con una gran manifestación por la tarde. pic.twitter.com/Za8yq39jNl — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) August 31, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.