Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε την Κυριακή περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου του Ισραήλ επί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και τη διευκόλυνση της αγοράς γης από τους εποίκους, μια κίνηση που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «de facto προσάρτηση», σημειώνει το Reuters.

Η Δυτική Όχθη είναι ένα από τα εδάφη που διεκδικούν οι Παλαιστίνιοι για ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, με περιορισμένη παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση σε ορισμένες περιοχές που διοικούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία υποστηρίζεται από τη Δύση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί την ίδρυση οποιουδήποτε παλαιστινιακού κράτους απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η κυβερνητική του συμμαχία, η οποία έχει μεγάλη εκλογική βάση στους οικισμούς της Δυτικής Όχθης, περιλαμβάνει πολλά μέλη που θέλουν το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, έδαφος που καταλήφθηκε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967 και για το οποίο το Ισραήλ επικαλείται ιστορικούς δεσμούς.

Οι υπουργοί ψήφισαν υπέρ της έναρξης μιας διαδικασίας καταγραφής γης για πρώτη φορά από το 1967, μια εβδομάδα μετά την έγκριση μιας άλλης σειράς μέτρων στη Δυτική Όχθη που προκάλεσαν διεθνή καταδίκη.

«Συνεχίζουμε την ανοικοδόμηση των οικισμών και ενισχύουμε την κυριαρχία μας σε όλα τα μέρη της γης μας», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ανέφερε ότι η καταχώριση γης αποτελεί μέτρο ασφαλείας, ενώ το υπουργικό συμβούλιο ανέφερε σε δήλωσή του ότι πρόκειται για «κατάλληλη απάντηση στις παράνομες διαδικασίες καταχώρισης γης που προωθεί η Παλαιστινιακή Αρχή».

Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το μέτρο θα προωθήσει τη διαφάνεια και θα συμβάλει στην επίλυση των διαφορών σχετικά με τη γη.

Η παλαιστινιακή προεδρία καταδίκασε το μέτρο, δηλώνοντας ότι αποτελεί «de facto προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών και δήλωση της έναρξης σχεδίων προσάρτησης με στόχο την εδραίωση της κατοχής μέσω παράνομων δραστηριοτήτων εποικισμού».

Η ισραηλινή οργάνωση Peace Now, που παρακολουθεί τους εποικισμούς, επεσήμανε ότι το μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδίωξη των Παλαιστινίων από το ήμισυ της Δυτικής Όχθης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, αλλά η κυβέρνησή του δεν έχει επιδιώξει να περιορίσει την επιταχυνόμενη κατασκευή οικισμών από το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.