Χεζμπολάχ: «Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ισραηλινή χερσαία εισβολή στο Λίβανο»

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ διέψευσε σήμερα Τρίτη ότι ισραηλινά στρατεύματα έχουν εισέλθει στο έδαφος του Λιβάνου, προειδοποιώντας πως τα πλήγματα που κατέφερε η οργάνωσή του μερικές ώρες νωρίτερα στο Τελ Αβίβ ήταν «μόνο η αρχή».

Σε γραπτή δήλωσή του προς το Ρόιτερς, ο Αφίφ δήλωσε πως η Χεζμπολάχ δεν έχει εμπλακεί σε «απευθείας χερσαίες συγκρούσεις» με ισραηλινά στρατεύματα, όμως θα ήταν έτοιμη να το πράξει.

«Όλοι οι σιωνιστικοί ισχυρισμοί, σύμφωνα με τους οποίους οι δυνάμεις κατοχής εισήλθαν στο Λίβανο είναι ψευδείς», ανέφερε επίσης ο Αφίφ στον τηλεοπτικό σταθμό Αλ Τζαζίρα. «Δεν υπήρξε άμεση σύγκρουση επί του εδάφους» με ισραηλινά στρατεύματα, πρόσθεσε.

Εξάλλου εκπρόσωπος των κυανοκράνων του ΟΗΕ δήλωσε επίσης ότι καμιά ισραηλινή επιδρομή δεν έχει διαπιστωθεί «προς το παρόν» στο νότιο Λίβανο.

«Δεν υπάρχει ένδειξη χερσαίας επιδρομής προς το παρόν», διευκρίνισε ο Αντρέα Τενέντι, εκπρόσωπος της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL, FINUL) που είναι ανεπτυγμένη κατά μήκος της Μπλε Γραμμής που οριοθετεί το σύνορο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε το μεσημέρι τους κατοίκους 27 οικισμών του νοτίου Λιβάνου να τους εκκενώσουν «αμέσως» και να κατευθυνθούν προς βορράν ώστε να μην παγιδευθούν στις μάχες με τη Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν θέλει να σας κάνει κακό και για την ασφάλειά σας πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη, σε εγκαταστάσεις και σε μέσα μάχης της Χεζμπολάχ βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο», έγραψε ο Αβιτσάι Αντράι, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σε μήνυμά του στα αραβικά που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Telegram.

