Σε εξέλιξη κινητοποίηση για την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του «Global Sumud Flotilla» στην Αθήνα (Βίντεο)

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζοντας την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα

Κινητοποίηση στο υπουργείο Εξωτερικών για την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα

Σε ένδειξη αλληλεγγύης και καταδικάζοντας την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Στην κινητοποίηση παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), συνδικαλιστές από το ΠΑΜΕ, φοιτητές - συνδικαλιστές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι της «Νέας Αριστεράς», μέλη των συλλογικοτήτων «March to Gaza», «Global Sumud Flotilla», «Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο» κ.α.

Πηγή: skai.gr

TAGS: στόλος Γάζα συγκέντρωση
