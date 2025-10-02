Κινητοποίηση στο υπουργείο Εξωτερικών για την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα

Σε ένδειξη αλληλεγγύης και καταδικάζοντας την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.
Στην κινητοποίηση παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), συνδικαλιστές από το ΠΑΜΕ, φοιτητές - συνδικαλιστές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
Συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι της «Νέας Αριστεράς», μέλη των συλλογικοτήτων «March to Gaza», «Global Sumud Flotilla», «Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο» κ.α.
Διαδήλωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Global Sumud Flotilla...— Βίκυ (@w1qRzns6NiIMv9e) October 1, 2025
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ...
👇👇 pic.twitter.com/gzBfCWTkOI
"Οι λαοί νικούν με το όπλο στο χέρι και αυτό η Παλαιστίνη πολύ καλά το ξέρει".— Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) October 1, 2025
Πορεία πριν λίγο προς το υπουργείο Εξωτερικών.
Με μια τεράστια σημαία και πανό που γράφει: "Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη"... pic.twitter.com/kFYSrCQ3VA
