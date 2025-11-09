Shut down στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές, με περισσότερες από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται και περίπου 4.400 να καθυστερούν σε όλη τη χώρα μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου FlightAware, που ειδικεύεται στην παρακολούθηση πτήσεων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάγκλας της Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα και στο διεθνές αεροδρόμιο Λίμπερτι του Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρζι, το οποίο αποτελεί βασικό κόμβο για τους ταξιδιώτες προς τη Νέα Υόρκη.

Η διακοπή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους, που συμπληρώνει 40 ημέρες και είναι η μακροβιότερη στην ιστορία των ΗΠΑ, προκλήθηκε από το αδιέξοδο σχετικά με τον προϋπολογισμό, λόγω των διαφωνιών μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών στο Κογκρέσο, κυρίως για τις δαπάνες που αφορούν την ασφάλιση υγείας και την περίθαλψη.

Η μη έγκριση του προϋπολογισμού οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας πολλών δημόσιων υπηρεσιών, ενώ χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εργάζονται απλήρωτοι. Παράλληλα, τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα δέχονται αυξανόμενη πίεση.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση των πτήσεων κατά 4% αυτή την εβδομάδα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για μείωση που θα αγγίξει το 10% στα μέσα του μήνα.

Την Παρασκευή ακυρώθηκαν σχεδόν 1.000 πτήσεις, ενώ τα αεροδρόμια καταγράφουν μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των επιβατών είναι μειωμένος για την εποχή.

Οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για την κρίση, υποστηρίζοντας ότι η άλλη πλευρά αφήνει τους πολίτες να υποφέρουν για πολιτικά οφέλη. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το ρεπουμπλικανικό κόμμα ως τους κύριους υπεύθυνους για τη δημοσιονομική παράλυση.

