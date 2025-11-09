Πυρά εναντίον συνοριοφυλάκων στο Σικάγο στη διάρκεια διαδήλωσης

Άγνωστος άνοιξε πυρ στο Σικάγο εναντίον συνοριοφυλάκων που περιπολούσαν το Σάββατο, στο πλαίσιο επιχειρήσεων εντοπισμού μεταναστών, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS). Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του Σικάγο, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί κατά το περιστατικό.

Όπως γνωστοποίησε το DHS, ο ύποπτος, ο οποίος οδηγούσε μαύρο Jeep, παραμένει ασύλληπτος. Η αστυνομία της πόλης επενέβη άμεσα στην περιοχή μετά από ειδοποίηση για πυροβολισμούς, αποκαθιστώντας την τάξη.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Σικάγο τόνισε: «Δεν υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε οποιοσδήποτε από πυρά».

Επεισόδια και συλλήψεις μετά από εφόδους

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη συνοικία Λιτλ Βίλατζ, έπειτα από εφόδους ομοσπονδιακών αστυνομικών, με στόχο τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών. Δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters κατέγραψε τη σύλληψη ενός άνδρα, μετά από διαπληκτισμό που ακολούθησε επιχείρηση της αστυνομίας με κατοίκους της περιοχής.

Το DHS ανέφερε επίσης ότι «αγκιτάτορες» επιτέθηκαν σε οχήματα της συνοριοφυλακής, ρίχνοντας μπογιά και τούβλα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το DHS σημείωσε: «Τους τελευταίους δυο μήνες, βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων και της παρακώλυσης εναντίον των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου».

Οι έφοδοι στο Σικάγο και σε προάστια της πόλης, συμπεριλαμβανομένης μιας επιχείρησης σε βρεφονηπιακό σταθμό αυτή την εβδομάδα, έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις και βίαιες συλλήψεις. Πάνω από δέκα μητέρες συνελήφθησαν την Παρασκευή σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Μπρόουντβιου, δυτικό προάστιο του Σικάγο, το οποίο έχει μετατραπεί σε επίκεντρο αντιδράσεων για την «Operation Midway Blitz» («επιχείρηση κεραυνοβόλος πόλεμος στα μεσοδυτικά») της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιχειρήσεις-σκούπες για τη σύλληψη μεταναστών ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, με στόχο την απέλαση «επικίνδυνων εγκληματιών» που δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το DHS, από τότε έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 3.000 συλλήψεις.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα, ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και Αμερικανοί πολίτες, καθώς και άτομα χωρίς ποινικό μητρώο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.